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首檔伊斯蘭債 全數獲認購

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

台灣首檔伊斯蘭債昨（7）日登台，發行總額8億美元已經全數獲得認購，銀行與券商為主要認購者，渣打銀則為唯一主辦承銷商，這也是金管會開放外國發行人發行得銷售予專業投資人之外幣計價伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）以來，首檔在台掛牌的伊斯蘭固定收益證券。

渣打銀昨日宣布，為卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank）發行台灣的第一檔伊斯蘭固定收益證券，同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌。

此次發行的伊斯蘭固定收益證券，總發行總額為8億美元，發行條件為票面利率為浮動利率 3 個月期美元倫敦銀行間拆借利率（Libor）+1.35%，發行期間五年，渣打銀行為唯一主辦承銷商。目前3個月美元LIBOR利率為1.73413％。

據了解，此次伊斯蘭固定收益證券發行期間為5年期，發行年期較短，較受銀行業與券商青睞，原本預計發行6.5億美元，因認列踴躍，最終總額度最後拉高到8億美元。

伊斯蘭債發行國家主要包括馬來西亞、印尼等國家，近年由於油價下滑，波灣國家政府必須另闢財源，透過發債獲得資金，推升伊斯蘭債成長。

金管會去年開放銀行與保險業得投資伊斯蘭固定收益證券，伊斯蘭固定收益證券因為受到其教義影響，不能支付利息，而是支付資產衍生利潤或所得，因此發行人必須成立特殊目的公司(SPV)，再包裝成資產管理或是不動產售後租回等型態，以租金方式發給投資人。

伊斯蘭債券發行國家主要多為信奉回教國家，普遍以資產收益為基礎，富蘭克林證券投顧在台灣有發行伊斯蘭債券基金，近期因為中國武漢疫情發燒，投顧業者也建議投資人可以增持防禦型資產，包括伊斯蘭債券等等。

金融業者指出，近年中東地區法人在國際積極發債籌資，台灣債市由於大型法人機構認購意願穩定，政經市場風險低，已經成為中東地區發債的好選擇之一，包括阿布達比銀行、卡達國家銀行都曾經在台灣發行國際債券。

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