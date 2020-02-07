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金管會盯保險業高薪肥貓 三類公司需揭露

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

盯上保險業高薪肥貓，為合理化酬金結架構，金管會近日完成修正「保險業財務報告編製準則」，要求符合任三條件之一的保險公司須揭露董監與高層薪資，包括前五位酬金最高的主管薪資，將於近日公告，3月年報即適用。

金管會修法，只要「近三年連續稅後虧損者、非主管全時員工平均年薪不到50萬元、治理評鑑排名最後20％者」，三項條件符合一項的保險公司，就要揭露個別董事及監察人薪資及前五位酬金最高的主管薪資。

金管會指出，2020年3月底前公布的去年年報就須開始揭露，若依據2018年財報來看，上市櫃保險公司財報有虧損的只有一家。

保險局指出，主要是為強化保險業董（理）事、監察人（監事）及高階經理人酬金合理訂定及非財務性資訊之揭露，與預告期間不同的是，符合條件的上市櫃保險公司除了要揭露個別董（理）事、監察人（監事）、總經理、副總經理及顧問的酬金、還要揭露「上市上櫃保險業前5位酬金最高之主管情形」。

此外，保險業應自編製2019年度個體財務報告起，於年度個體財務報告附表格式8-20員工福利費用明細表，增加揭露該年度及上一年度全體員工平均員工福利費用及平均員工薪資費用，暨平均員工薪資費用調整變動情形。

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