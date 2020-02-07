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武漢肺炎疫情 中華信評：市場波動對壽險業影響大

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
武漢肺炎疫情擴散，中華信用評等公司表示，市場波動對壽險業影響大。 圖／聯合報系資料照片

華信用評等公司表示，雖然兩岸經貿活動十分密切，但新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情的爆發目前對台灣金融業信用品質造成的立即性威脅有限。中華信評分析師藍于涵表示，疫情對中國造成的直接經濟衝擊明顯可見，但台灣銀行業者擁有的良好資本緩衝，應可抵禦此次疫情爆發帶來的潛在影響。

武漢肺炎疫情已對中國大陸的工業產值及境內貨物的運輸與出口造成嚴重不利的影響，許多大型台商企業也在此一過程中受到波及，各主要企業面臨的事件風險將因產業不同而異。

藍于涵指出，如果疫情導致經濟動能進一步放緩，資本緩衝應可協助銀行業因應可能出現的資產品質惡化或放款成長減緩。去年9月底在台營運的銀行業者的平均第一類資本比為 11.84%。

受美中貿易爭端升溫影響，台灣銀行逐步進行風險趨避，因此在疫情爆發之前，銀行業對中國大陸的曝險部位占比已降低至總資產的 4%左右。根據中華信評估算，銀行業者對台灣的交通運輸、住宿或餐飲產業的相關授信餘額，不到台灣銀行業總放款的 5%。

中華信評表示，若武漢肺炎疫情第二季後仍持續延燒，台灣房地產下跌的風險可能升高，恐連帶對銀行房貸放款業務造成影響。但在銀行目前的平均貸放成數水準仍低的情況下，整體受影響的程度應仍在可控的範圍內。

中華信評指出，隨著武漢肺炎疫情的發展，因台灣壽險業的信用結構對資本市場的變動較為敏感，使台灣壽險業者將較易受潛在資本市場大幅震盪的影響。中華信評預期，因壽險業對股市的投資槓桿較高， 在資產面因此次疫情爆發而受到的潛在衝擊，恐比在罹病率方面受到的影響更大。而且因為台灣壽險業者目前維持的資本緩衝空間相當微薄，因此股市行情的大幅衰退可能會削弱壽險業者的資本水準。

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