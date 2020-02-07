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歐元創始者易辛獲央行業終身成就獎 彭淮南也拿過

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（7）日在臉書粉絲團上指出，今年「中央銀行業終身成就獎」，由前ECB執行理事暨首席經濟學家、歐元創始者之一的易辛（Otmar Issing）獲得殊榮。而曾經獲得此一最高殊榮的央行首長，就是我國享譽國際的央行前總裁彭淮南

中央銀行業出版社（Central Banking Publications）公布本（2020）年「中央銀行業獎」得獎名單。其中，最受各界矚目的終身成就獎（lifetime achievement award），由前歐洲中央銀行（ECB）執行理事暨首席經濟學家、歐元創始者之一的Otmar Issing獲得。上（2019）年與2018年，此一獎項的得主分別為前中國人民銀行行長周小川，與央行前總裁彭淮南。

現年83歲的Issing，在擔任ECB第一任首席經濟學家時，協助建立了ECB以物價穩定為導向的「雙支柱」（two-pillar）貨幣政策架構，為1999年問世的歐元奠定了基礎。Issing在任職ECB之前，於1990~1998年間擔任德國央行（Deutsche Bundesbank）執行理事，是學識淵博且受人景仰的著名經濟學家，曾發表過多篇學術論文，並著有數本貨幣理論相關的書籍；他在職涯中已獲獎無數，其中包括德國大十字勳章、德國經濟學會Gustav Stolper獎等。

中央銀行業出版社成立於1990年、總部位在英國倫敦，自2014年開始頒發「中央銀行業獎」；2014年首次舉辦時的獎項，包括終身成就獎在內，共計10個獎項，迨至本年度，已擴大為26個獎項（13項為央行類，另13項為市場從業者類）。「中央銀行業終身成就獎」的選拔，主要係依據幾項標準判定，包括：（1）致力開創性業務；（2）改善央行業務樣貌；（3）具備傑出之公務成就；其評選過程極為嚴謹，候選人經該機構編輯團隊先行初選後，再送編輯諮詢委員會（Editorial Advisory Board）相關委員所組成之評審小組（Awards Committee）遴選產生；以2018年彭前總裁獲獎的那年為例，該編輯諮詢委員會的25名委員包括Robert Shiller及Robert Mundell 2位諾貝爾經濟學獎得主、Charles Goodhart與 Kenneth Rogoff等12位知名學者，以及11位各主要國家之央行前總裁。

茲簡單回顧歷年來「中央銀行業終身成就獎」得主及其貢獻：

上年得主為前中國人民銀行行長周小川，其主要係因具高度誠信、才思敏捷並大膽進行改革，重塑中國大陸經濟的成就而獲獎。

2018年是由我國央行前總裁彭淮南獲得此一殊榮；評審小組以彭前總裁在任內推動前瞻性的金融改革，以及結合靈活的貨幣政策與外匯政策，讓台灣在國際金融動盪時期也能維持經濟穩定性之貢獻，頒予終身成就獎。其實，彭前總裁在央行總裁任內的表現，屢受國際肯定。例如彭前總裁曾獲英國《銀行家》（The Banker）雜誌評為2008年度「亞洲地區最佳央行總裁」。

而德國貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung）於2016年2月指出，台灣央行採行與經濟金融穩定的目標一致之審慎外匯政策，帶領台灣安然度過全球金融危機，以及其後危機蔓延、餘波盪漾的期間；台灣央行具有完全獨立性（fully independent），利率政策亦謹慎而可靠，為亞洲國家中聲譽最好的央行之一。此外，諾貝爾經濟學獎得主Robert Mundell、已故史丹佛大學教授Ronald McKinnon 及聯合國亞太經社委員會(UNESCAP)等，亦皆肯定台灣央行的外匯政策與資本移動管理措施；另哈佛大學教授Dani Rodrik亦於2010年盛讚，台灣管理資本移動的相關措施相當成功，是因台灣有關當局具備高度的行政管理能力。

2017年得主為前Fed副主席Donald Kohn，他因深入參與1970~1980年代的抗通膨戰役、Fed提高透明化與微調目標的過程，對當代中央銀行業具重大貢獻而獲獎。

2016年獲獎的是前馬來西亞央行總裁Zeti Akhtar Aziz，她在處理1990年代亞洲金融危機、馬來西亞金融制度的現代化方面扮演關鍵角色，並因致力於提倡伊斯蘭金融（Islamic finance）、普惠金融（financial inclusion）及東南亞整合等而獲肯定。

2015年獲獎的前法國央行總裁Jacques de Larosière，他在布列敦森林制度（Bretton Woods System）瓦解後協助穩定國際貨幣制度，且為歐洲經濟與貨幣聯盟（EMU）背後的重要推手，貢獻良多。

2014年得主為日前以92歲高齡辭世的前Fed主席Paul Volcker，評審小組以其在艱困時期抑制高通膨的成就經歷，持續不斷地鼓舞全球各地的中央銀行家而授予此獎。

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