中壽挺醫護保戶 若染武漢肺炎給5萬慰問金

武漢肺炎疫情延燒，醫事人員在第一線防疫，不畏辛勞守護，中國人壽率先以行動向醫事人員致敬，今（7）日宣布若醫事人員為中壽保戶，因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，中壽立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金(擇優提供)，讓醫事人員安心接受治療。

此外，中壽進一步升級保戶關懷服務，提供7大保戶關懷措施，包括「理賠放寬」、「快速理賠」、「住院預付金」、「旅平險彈性調整」、「客戶服務單一窗口」、「保費緩收」及「房貸紓困」等服務(詳附件)，與保戶一同對抗疫情。爲讓保險金及時發揮保障功能，中壽提供「住院預付金」服務，若保戶不幸確診感染武漢肺炎住院，保戶不必等到出院，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金，不用擔心費用支出，助保戶安心休養。

受本次疫情影響，許多民眾旅遊計畫可能因此生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

中壽已設置客戶服務單一窗口，保戶辦理解約、保單借款及給付滿期金、還本金或年金等保全服務，皆可透過免付費服務專線0800-098-889，由專人協助處理，提供更優質、暖心服務。