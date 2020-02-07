快訊

在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「保險消費行為大調查」揭密 台灣人最信賴這間產險

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
UUPON 今發佈《保險消費行為大調查》，針對台灣產險市場進行消費者大評比。發現無論是在「市佔率」、「滿意度」、「發展潛力」等面向，富邦產險以三冠王姿態穩居市場龍頭寶座。　圖／UUPON提供

UUPON 今（7）日發佈《保險消費行為大調查》，針對台灣產險市場進行消費者大評比。發現無論是在「市佔率」、「滿意度」、「發展潛力」等面向，富邦產險以三冠王姿態穩居市場龍頭寶座；新光產險、國泰產險則是擁有消費者高度的品牌正面形象，因此緊追在後。

調查更發現，產險市場正在轉型，基本的「汽車、機車險」需求可能會逐漸下滑，相較之下一般大眾追求更多元的保險產品，像是「旅遊險」、「住宅火險」、「傷害險」都是消費者未來一年內需求的重要險種，而新興的「寵物險」具有翻漲三倍的成長潛力，將成為下一個明星商品！

而檢視消費族群的輪廓，調查更發現「40歲男性」是最重要的關鍵受眾，他們投保意識相對更高之外，對於消費金額的接受度也最高，堪稱是產險市場「鑽石級消費族群」。若能夠結合超過40%受訪者慣用的「網路投保」平台，將能夠滿足最高的市場需求。

UUPON《保險消費行為大調查》取得近5,000名 UUPON 會員參與，受訪者居住地遍及全台，年齡層也普及為20歲至60歲以上。根據會員分佈達全台之取向，UUPON《保險消費行為大調查》具有相當可信度。本次調查，除了提供業界具高度參考價值的最新資訊，更藉由 UUPON 會員的意見發表，讓每一位民眾，實際體驗 UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

產險 保險
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

疫情升溫仍須出國怎麼辦？保險專家這樣說

寒流發威 富邦產溫度參數型養殖水產險完成第二波理賠

手機保險夯 新舊都能保

產險保費 今年衝1,800億

相關新聞

中壽挺醫護保戶 若染武漢肺炎給5萬慰問金

武漢肺炎疫情延燒，醫事人員在第一線防疫，不畏辛勞守護，中國人壽率先以行動向醫事人員致敬，今（7）日宣布若醫事人員為中壽保...

「保險消費行為大調查」揭密 台灣人最信賴這間產險

UUPON 今（7）日發佈《保險消費行為大調查》，針對台灣產險市場進行消費者大評比。發現無論是在「市佔率」、「滿意度」、...

醫事人員保戶若染武漢肺炎 中壽慰問金5萬元

武漢肺炎疫情延燒，醫事人員在第一線防疫，中國人壽今天宣布若醫事人員為中壽保戶，因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武...

旅平不便險 出國全面防疫

武漢肺炎疫情在春節期間向上升溫，三井住友海上集團明台產物保險表示，疾管署已於2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，民眾出國洽公、旅遊應投保「旅行平安保險＋旅遊不便險」並做好個人防疫措施。

保單定期體檢 3大重點

車子需要定期檢查，保單建議也要定期健檢、適時調整保險規畫，新春開始，保險專家建議檢視身上保單效力是否正常，才能保障人身全面安全。

惠譽：疫情衝擊 恐讓中國信評面臨下修壓力

惠譽信評表示，武漢肺炎病毒疫情將拖累中國今年的經濟增長，但衝擊程度尚不明朗，將取決於本次公共衛生危機的持續時間和嚴重程度...

星展：武漢肺炎對成熟市場衝擊有限 除非疫情迅速惡化

面對新型冠狀病毒疫情挑戰，源自新加坡的星展銀行（台灣）為確保營運不受影響，研擬因應計畫與配套措施，提供多種數位金融解決方...

集保基金平台 新增日日扣款

集保結算所宣布，集保基金交易平台新增日日扣款的新功能，每日都可設定為定期定額扣款日，讓投資人基金扣款更有彈性且分散價格風險，並提供安全便利的款項收付服務。

伊斯蘭固定收益證券 掛牌

卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank，簡稱QIB）成立之QIB Sukuk Ltd.將於今（7）日發行伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），並同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌，為國內首檔掛牌的Sukuk，銷售對象僅限「專業投資人」。

兆豐證承銷績優 兩大關鍵

儘管去（2019）年台灣的資本市場，受美中貿易戰等因素影響，表現較為波動，承銷案也較前年減少，不過兆豐證券在承銷領域仍表現亮眼，不僅部門的獲利貢獻占整體兆豐證券達44%，送件數也位居市場第二，表現相當突出。

上市櫃年報 拚3月底如期公告

武漢肺炎疫情蔓延，上市櫃公司財報公告受波及，金管會昨（6）日與四大會計師事務所研商達成共識，原則如期3月底公告財報，並採替代查核方式，解決無法派人到大陸查核問題，替代查核方式仍無法解決者則採個案處理。

封城區台資銀 101台幹留守

根據銀行向金管會最新回報資訊，九家台資銀行據點位於中國大陸封城或封小區的城市，101位台籍人員留守當地，金管會密切觀察對台資銀行業務、財務面影響；隨著疫情擴大，大陸封城或封小區的城市愈來愈多，金管會銀行局昨（6）日請在大陸設有據點的銀行回報當地台籍人員及營運情況。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。