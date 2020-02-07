「保險消費行為大調查」揭密 台灣人最信賴這間產險

UUPON 今（7）日發佈《保險消費行為大調查》，針對台灣產險市場進行消費者大評比。發現無論是在「市佔率」、「滿意度」、「發展潛力」等面向，富邦產險以三冠王姿態穩居市場龍頭寶座；新光產險、國泰產險則是擁有消費者高度的品牌正面形象，因此緊追在後。

調查更發現，產險市場正在轉型，基本的「汽車、機車險」需求可能會逐漸下滑，相較之下一般大眾追求更多元的保險產品，像是「旅遊險」、「住宅火險」、「傷害險」都是消費者未來一年內需求的重要險種，而新興的「寵物險」具有翻漲三倍的成長潛力，將成為下一個明星商品！

而檢視消費族群的輪廓，調查更發現「40歲男性」是最重要的關鍵受眾，他們投保意識相對更高之外，對於消費金額的接受度也最高，堪稱是產險市場「鑽石級消費族群」。若能夠結合超過40%受訪者慣用的「網路投保」平台，將能夠滿足最高的市場需求。

UUPON《保險消費行為大調查》取得近5,000名 UUPON 會員參與，受訪者居住地遍及全台，年齡層也普及為20歲至60歲以上。根據會員分佈達全台之取向，UUPON《保險消費行為大調查》具有相當可信度。本次調查，除了提供業界具高度參考價值的最新資訊，更藉由 UUPON 會員的意見發表，讓每一位民眾，實際體驗 UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。