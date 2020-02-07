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醫事人員保戶若染武漢肺炎 中壽慰問金5萬元

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
中壽用行動力挺醫事人員、守護保戶，為持續優化服務效率，中壽已設置客戶服務單一窗口，協助保戶辦理解約、保單借款及給付滿期金、還本金或年金等保全服務。中壽呼籲民眾面對疫情勿恐慌，平時勤洗手、出入人多擁擠場所戴口罩、做好自主健康管理，共同挺過這次危機。圖／中壽提供

武漢肺炎疫情延燒，醫事人員在第一線防疫，中國人壽今天宣布若醫事人員為中壽保戶，因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，中壽立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金(擇優提供)，讓醫事人員安心接受治療，率先以行動向醫事人員致敬，提供更多保障。

中壽也進一步升級保戶關懷服務，提供7大保戶關懷措施，包括：「理賠放寬」、「快速理賠」、「住院預付金」、「旅平險彈性調整」、「客戶服務單一窗口」、「保費緩收」及「房貸紓困」等服務，與保戶一同對抗疫情。

中壽表示，爲讓保險金及時發揮保障功能，中壽提供「住院預付金」服務，若保戶不幸確診感染武漢肺炎住院，保戶不必等到出院，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金，不用擔心費用支出，助保戶安心休養。

受本次疫情影響，許多民眾旅遊計畫可能因此生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

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