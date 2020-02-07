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惠譽：疫情衝擊 恐讓中國信評面臨下修壓力

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
惠譽信評依據不同的情境假設，估計武漢肺炎疫情對中國 GDP成長率的影響。圖／惠譽提供

惠譽信評表示，武漢肺炎病毒疫情將拖累中國今年的經濟增長，但衝擊程度尚不明朗，將取決於本次公共衛生危機的持續時間和嚴重程度。若中國政府啟動大規模經濟刺激政策來應對疫情對經濟的衝擊，恐將不利於降低金融風險等其他政策目標的達成。惠譽認為，只有當新型冠狀病毒疫情造成的經濟衝擊遠大於2003年爆發的SARS疫情時，中國政府才可能採取大規模經濟刺激政策。

惠譽認為，當疫情持續至2020年第二季仍無法控制時，中國政府可能為支持經濟而大幅放鬆信貸政策，恐將阻礙或推遲降低金融風險的政策措施，令中國的主權信用評級面臨下修壓力。

惠譽指出，目前尚無法對中國GDP成長率的預測做出明確調整，只能進行假設分析。武漢肺炎病毒的傳播速度比SARS快。政府對疫情採取了更嚴格的限制措施，使武漢肺炎疫情每天對經濟活動產生的衝擊可能大於SARS，但同時也有望使本次疫情較SARS更快得到控制。

惠譽計算，如果本次疫情對服務業和工業生產造成的衝擊程度與SARS相似，則2020年第一季中國經濟成長率將同比下滑至4%左右；即使2020年後期中國經濟成長率有所回升，但 2020年全年經濟成長率仍可能降至5.5%左右。

如果本次疫情很快達到轉折點，並在之後幾周內得到控制，令民眾恐慌情緒迅速消退且政府迅速取消相關限制措施，則其對中國經濟成長率的衝擊有望得到緩解， 2020年經濟成長率可能僅放緩0.2個百分點至5.7%左右。

但若本次疫情直到第二季中後期仍未得到控制，則可能加劇中國經濟增速的下滑。 2020年第一季度GDP成長率可能接近3%。但這種較不利的情況可能促使政府採取更大力度的寬鬆政策來推動下半年經濟成長，以緩解全年經濟成長率受到的衝擊，令全年經濟成長率超過5%。

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