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星展：武漢肺炎對成熟市場衝擊有限 除非疫情迅速惡化

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行。聯合報系資料照

面對新型冠狀病毒疫情挑戰，源自新加坡的星展銀行（台灣）為確保營運不受影響，研擬因應計畫與配套措施，提供多種數位金融解決方案，讓客戶無須出門，即可輕鬆完成銀行服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，目前，星展（台灣）絕大多數的金融交易與信用卡服務皆是透過數位管道完成，其中轉帳與換匯的線上承做比例最高，分別達66%及59%。

信用卡從申辦到繳款、銀行日常存匯、部分投資交易、24小時換匯及申辦貸款等，全產品線均提供數位服務。如客戶擔心疫情不便前往實體分行，可以藉由星展完整的網路銀行、行動銀行、信用卡數位服務及電話下單等方式，在家輕鬆完成需要的金融服務。

面對疫情帶來的市場波動，星展提出因應的投資建議，消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，新型冠狀病毒的爆發導致市場風險胃納下降，尤其對亞洲市場造成衝擊。但如以2003年的 SARS（非典型肺炎）事件作為參考，星展認為除非新型冠狀病毒全球性疫情快速惡化，否則對成熟市場的衝擊應該有限。

星展銀行（台灣）預期，香港和中國股市在近期表現將會偏弱，但銀行股和電子商務股表現將展現韌性；同時，在全球央行持續貨幣寬鬆政策的前提下，將為債券帶來支撐。長期而言，星展仍建議投資人採用槓鈴式投資策略，以保有投資韌性。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川肯定台灣的應變能力，認為此次的疫情，正是台灣展現長年提升衛生、環保、醫療環境績效的時機，若能控制疫情，未來將能給全球遊客更大的信心。

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