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富邦金控2020年聯合徵才 釋6,800名職缺

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

為了因應數位轉型趨勢，擴展金控版圖，富邦金控2020年持續廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6,800人，同時招募18個組別創新高、60位儲備幹部（MA），MA招募組別最多元，今年徵才重點包括金融科技大數據分析與數位行銷等Fintech相關，及風險控管、國際財務會計的專業人才，期待吸引跨領域發展的資訊科技/數理統計人才加入，和具備國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰。富邦金控將持續與年輕的優秀新血共同打造兼具國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。

富邦金控今年度以「Action!重新定義我的動靜皆宜」為招募主軸，即日起至3月底開放履歷收件，並於3/21(六)舉辦聯合招募總部說明會。富邦金控今年度MA以金融科技、風險控管及財會國際專業人才為招募重點。子公司富邦人壽招募「金融策劃組」、「國際人才組」和「金融科技組」，由於富邦人壽積極拓展海外保險市場，已於越南、香港及韓國設立子公司，「國際人才組」中的風險控管、國際財務會計領域MA，將首度有機會至海外輪調研習，希望培養「全球國際視野與在地創新思考的國際專業人才」，歡迎有志投身全球市場與國際金融壽險領域之潛力人才加入。另外，富邦華一銀行今年招募的「大數據金融組」MA，將首度以金融科技與風險管理為兩大培養方向，MA將參與大數據分析應用、大數據模型預測等結合金融創新的培訓實踐，未來更有擔任中層管理職務的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後盈餘連續十一年榮登國內金控第一，創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。2019年富邦金控已連續三年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index)；同時，已連續兩年入選財星全球五百大企業，更是台灣唯一入榜金控公司；此外，亦榮獲HR Asia頒發 「亞洲最佳雇主獎」，代表富邦金控對員工的發展與照顧備受國際肯定，是有志投入金融業的首選企業。邀請優秀人才加入富邦，一起朝向「亞洲一流金融機構」的願景而努力。

韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期實習機會，歡迎對數據分析、資訊科技及產業研究領域有興趣的同學積極爭取，為自己未來的職涯規劃加分！

富邦金控2020年MA招募甄選1月中旬於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃18個組別，包括：富邦金控（數據分析/數位行銷組、經營管理組、資訊科技組、投資管理組）；富邦人壽（金融策劃組、國際人才組、金融科技組）；台北富邦銀行（風險管理組、法人客群組、金融市場組、個人客群組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（財富管理組、金融市場組、金融科技/數據分析組）、富邦投信(股權投資組）；富邦華一銀行(上海)（大數據金融組）。

富邦MA計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並透過富邦集團多元化特性，提供體育、藝術、媒體、電商等跨產業、跨領域的整合性資源，期待吸引具發展潛力的優質人才加入。富邦MA計畫今年預計擇優錄取60位，一月中旬至3/31(二)開放履歷收件，相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」(https://www.fubon.com/financialholdings/hr/jobs_1170517_999577.html#introduction )；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團(https://www.facebook.com/FubonMA/ )，隨時掌握富邦MA招募的最新動態。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，透過結合金融業核心職能，積極培育專業且創新的新興金融人才。

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