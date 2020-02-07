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中信投信台中分公司 2月6日正式開業

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

中國信託投信為拉近與投資人的距離，自2019年起至今，已持續舉辦近90場免費的ETF投資講座，加強投資人對於ETF的認識，推動公司資產管理規模與受益人數大躍進。為提供投資人更在地化、近距離的服務，籌備一年多的台中分公司，於2月6日正式開業。

中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來投信業者普遍整併縮減據點，願意投入資源與人力在台北以外都會區設立營業據點的的投信，屈指可數。而中信投信逆勢擴點，台中分公司的設立對中信投信在未來發展策略上，也深具意義。

張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地區打造一站購足式之金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。

中國信託投信2019年，無論是資產管理規模或是受益人數，都大幅度成長。主要歸因於2018年第四季起致力於ETF商品發行，陸續推出2檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過3000億元。

張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其在中南部的業務量均在50%以上，為貼近市場、就近服務客戶需求，未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區外，亦擴及南部地區。

張浴澤認為，台中分公司的設立，對中信投信的業務發展可謂如虎添翼，也提供投資人更近距離、在地化的接觸。展望2020年，旗下的ETF系列仍為推廣的重點，希望可以讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產品優勢，並懂得如何加以運用。在境外的總代理法盛系列基金部份，也持續洽談更多銷售通路，提供給投資人更多元、有效的解決方案。

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