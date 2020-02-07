三個宏觀投資主軸 可能對全球經濟復甦前景帶來干擾

踏入2月，三個主要宏觀投資主軸可能對全球經濟復甦前景和連帶的復甦交易帶來「干擾」：新型冠狀病毒及其對經濟增長的影響、全球增長至今尚未見底復甦，以及市場可能未完全反映全球央行可能進一步推出寬鬆貨幣政策。

新型冠狀病毒：重大經濟衝擊 但非永久性傷害

新型冠狀病毒爆發是一場人類悲劇，疫情發展隨時在變，市場要就此作出預測及估算就更加困難。

從經濟角度，宏利投資管理首席經濟學家唐納德（Frances Donald）認為，最樂觀的情況下，新型冠狀病毒疫情將造成一至兩個季度的數據扭曲，但最壞情況則可打擊全球服務業（全球經濟增長的支柱）。

無論出現哪一種情況，事態發展已足以使投資者採取更具防禦性的佈局。這並不令人感到意外，因為疫情顯著削弱我們前瞻全球宏觀環境的能力，尤其是市場一度所憧憬中國經濟復甦的幅度和時間。

新型冠狀病毒疫情對需求造成大規模的外來需求衝擊，並會對供應鏈構成影響。疫情對經濟損害的範圍將視乎全球消費者行為改變及企業的應變程度。

此時此刻，聲稱可作出準確的市場預測皆不能盡信，但回顧過去發生的公共衞生事件（2002年第4季SARS 、2003年年底／2004年初禽流感及2009年上半年豬流感），可從中找到一些具參考價值的地方。

直至目前，我們看到金融市場的表現如下 ：

• 外匯市場：整體而言，避險所引發的外匯變動至今有限，即是說市場沒有反應過度。儘管如此，部份匯價變動的速度超越以往疫情（如日圓兌澳幣）。

• 商品：市場反應超越以往疫情。資金流入有避難所之稱的金市，金價上升，交投亦較過去疫情增加。反之，被視為經濟增長指標的工業類商品，則經歷較大的拋售。

• 利率：與過去疫情相比，2年期及10年美國公債及德國公債殖利率曲線變更為平坦，因為市場需求增加。同時，市場開始反映美國聯準會推出更多貨幣寬鬆措施的可能性。

• 全球股市指標：在非典型肺炎爆發期間，歐元Stoxx50指數獲得24%調整。截至撰文時，該指數及MSCI明晟亞太指數面對的拋售壓力較過去疫情稍多，但標普500指數的表現則與過去相似。

• 亞洲股票：截至2月3日，區域股票指數較過去疫情經歷較深度的調整。

將目前疫情與SARS比較可能會低估潛在影響。

參照過往對非典型肺炎（SARS）的分析，中國第1和第2季GDP增長可能回落至6%以下。當局採取的措施較果斷和迅速，特別是旅遊禁令。這意味疫情可能在較短的時間內對增長造成較嚴重打擊，而市場普遍相信出現「中國經濟回穩」的時間亦會延後。

儘管如此，用以計算這些預測的各種經濟模型，有可能低估目前疫情爆發的潛在衝擊。非典型肺炎於17年前爆發過後中國經濟增長及金融市場迅速出現反彈，但值得注意的是當時中國在加入世界貿易組織後，仍處於長達十年的經濟高速增長期初段。與目前的宏觀經濟倩況相比，可謂截然不同。

此外，每年中國國內旅遊人數自2003年以來增加4.5倍，同期國外旅遊人數更上升7.6倍。因此，今日病毒傳播的風險更高，對國外旅遊的負面影響將更大。

不要忘記武漢在中國經濟所擔當的策略性角色。它是華中的交通、貿易及工業樞紐。2019年武漢GDP年增率為7.8%，高於全國的6.0%，目前預測武漢今年經濟增長6.0%。

同時，宏觀經濟環境沒有改變。與2003年相比，中國恢復經濟增長的能力受到更大限制。考慮以上因素後，我們相信投資者可預期：

• 服務業（零售銷售、酒店、娛樂）遭受經濟打擊，與當年非典型肺炎疫情的影響相似，特別是由於這次疫情在非常接近農曆新年時爆發。

• 鑑於市場瀰漫避險情緒，加上利率偏低的壓力，人民幣或會進一步走弱。我們較早前預期人民幣兌美元在未來三至六個月下至7的心理關卡，但在最近的發展下，有可能在較短時間內實現。

在中國以外的市場，我們預期疫情亦會對已發展市場造成較溫和但不容忽視的信心衝擊，因為隨著病毒擴散及確診病例增加，同樣會令服務業受壓。我們正密切關注全球房屋和零售銷售活動數據，其1月、2月數字或因此被扭曲，但目前為止，我們認為疫情不會徹底改變相關市場的前景展望。

中國遊客大幅下跌對亞洲區內經濟亦有重要影響，尤其是較為倚賴中國遊客旅遊支出的經濟體，例如泰國、柬埔寨、香港及越南。

唐納德指出，低利率、周期性行業（房地產）表現、信心數據見底、中國經濟靠穩和企業逐步補充庫存，將在今年下半年支持全球經濟溫和復甦。無可否認，中國經濟表現的不確定性增加，但仍然維持有關復甦預測的看法。

但在全球經濟復甦之前，美國（以至全球）第1季增長仍會表現疲弱，因為全球製造業／貿易衰退和供應鏈方面的衝擊，正影響各個經濟範疇。從較長線角度而言，我們認為這最終會帶來入市機會，但與此同時，在新型冠狀病毒疫情催化下，短期很可能會產生由宏觀環境帶動的避險情緒。

央行面對著不對稱的政策風險：我們相信，未來數周的市場價格仍大有可能反映降息的預期，儘管央行最終可能不會有所行動。在貨幣政策一直保持強硬立場的英倫銀行和加拿大央行，在1月轉趨溫和，可視為央行未來將放寬政策的訊號。在這情況下，我們認為美國聯準會別無他選，只能採取溫和立場，否則須面對金融狀況進一步收緊的風險。

直至新型冠狀病毒疫情爆發前，2020年前幾個星期金融市場表現相對鎮定，貨幣政策維持寬鬆，全球經濟展現初步復甦跡象，我們認為復甦將在下半年出現。從宏觀經濟角度，我們不認為新型冠狀病毒疫情爆發將大幅影響復甦進程。投資組合佈局方面，雖然短期內採取較為防守性策略的做法合理，但我們認為在目前出現「干擾」的市況下，對於策略性的投資組合而言，正好提供進場機會。我們仍預期今年年底股市將會收高。