憂小三通防疫破口 國銀金門分行與本島往來警戒升高

武漢肺炎疫情嚴重，政府全面升高防疫警戒，全面暫緩中國大陸籍旅客入境，小三通重地金門也防疫升級，以防成防疫破口。國銀針對金門分行與本島往來，也原則比照其他海外分行，減少與台灣本島接觸，盡量維持人員留在原地、避免移動，希望本島與金門兩地行員，群聚活動盡量延後、暫不辦理，不要本島、金門間「趴趴走」。

包括台企銀（2834）、兆豐金（2886）旗下兆豐銀等設有金門分行，由於小三通跨境往來密集，國銀金門分行雖屬國內分行，但為防疫考量，銀行業者比照海外分行的避免往來為原則，提醒行員避免人員移動、往來，本島、離島、境外分行人員，都以留在原地為原則，大陸、香港地區分行則是較明確的要求行員留在原地，暫時不要回台。

銀行主管表示，金門因非境外分行，未如大陸、香港、其他國家等境外分行直接暫停返台，未予嚴令禁止，但仍勸導避免人員移動、群聚活動，銀行本身則是已經暫停所有分行巡視、出差、返回本島各區域營運中心或總行開會與教育訓練等活動，並呼籲行員私人往返總行也要盡量避免，勿跨島移動，客戶服務外收業務、私人送往迎來活動也能免則免。

元大金（2885）旗下元大銀行金門分行因為行員都為金門人，因此和香港分行一樣，行員目前都留在分行所在，沒有返台需求等狀況，也利於防疫。