工會要求兆豐金給全員隔離檢疫公假 照顧假七天全薪
兆豐金集團工會今天發函給兆豐金控（2886），要求兆豐金針對武漢肺炎防疫需要，給予須請「防疫照顧假」員工至少七天全薪，防疫期間員工接受隔離治療或配合防疫行為，則應給予公假，薪資照給，以有效保障勞工權益，避免隱匿疫情，杜絕防疫缺口，相關待遇並應所有子公司全員適用。
目前兆豐金子公司中，只有兆豐銀給予行員請防疫照顧假有七天全薪，其他子公司則是依照法令只有給假但不支薪，兆豐金集團工會因此今天發函給兆豐金，要求集團子公司全體適用，且請假不得扣減全勤獎金及績效獎金等不利待遇。
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