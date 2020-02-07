上市櫃年報 拚3月底如期公告

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
到大陸投資上市櫃公司1,200多家，約二成未完成去年度財報查核，金管會請會計師事務所15日前完成盤點，希望3月底前能如期公告去年財報。 （本報系資料庫）

武漢肺炎疫情蔓延，上市櫃公司財報公告受波及，金管會昨（6）日與四大會計師事務所研商達成共識，原則如期3月底公告財報，並採替代查核方式，解決無法派人到大陸查核問題，替代查核方式仍無法解決者則採個案處理。

根據金管會資料，到大陸投資的上市櫃公司1,200多家，約二成未完成去年度財報的查核，昨天金管會請會計師事務所，15日前完成盤點，了解有多少家公司需採用替代查核方式。

台灣的會計師事務所因武漢肺炎疫情，無法派人到大陸執行審計工作，金管會昨天找證交所、櫃買中心、四大會計師事務所及會計師公會，研商替代查核程序方式可行性等問題，金管會官員表示，會中達成共識，希望財報如期3月底前出來，並出具無保留意見。

官員表示，與會者多認為，財報公告時間若全面延期，對資本市場衝擊太大，大家仍以如期申報為目標。

至於二成尚未完成查核程序的上市櫃公司，可採取替代查核程序方式解決，金管會將儘速發函，讓會計師及上市櫃公司有所依循。

替代查核程序方式是指無法派人到大陸執行查核工作情況下，函證可由大陸當地聯盟所出具，例如由上海勤業的會計師協助等，來完成查核工作。

昨天會中也討論到一些跨境掛牌公司，如美國等海外當地主管機關能否接納替代查核方式，四大會計師事務所說明，美國要求標準較高，不過替代查核方式在實務執行上，應可做到符合美國要求，問題不大。

至於上交所宣布財報公告從3月底延到4月底，因以往兩地掛牌公司（大陸子公司在當地掛牌、母公司在台掛牌）財報都是同步公告，大陸掛牌子公司財報若無法如期公告，母公司合併報表財報也出不來，這會影響國內上市櫃公司財報出來時間。

昨天會中多位會計師說明，因大陸部分城市尚未開工，大陸子公司可能要等到開工後，才能確知有多少家子公司財報延到4月底、或可以如期在3月底出來。

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