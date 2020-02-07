封城區台資銀 101台幹留守

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭夏淑賢／台北報導

根據銀行向金管會最新回報資訊，九家台資銀行據點位於中國大陸封城或封小區的城市，101位台籍人員留守當地，金管會密切觀察對台資銀行業務、財務面影響；隨著疫情擴大，大陸封城或封小區的城市愈來愈多，金管會銀行局昨（6）日請在大陸設有據點的銀行回報當地台籍人員及營運情況。

另外，小三通重地金門防疫也升級，國銀對金門分行與本島往來，原則比照其他海外分行，減少與台灣本島接觸，盡量維持留在原地，但金門非境外分行，因此並未如大陸、香港、其他國家等境外分行直接暫停返台，在金門設分行有兆豐、台企、元大、永豐、台銀、土銀等，兆豐銀行指出，開工日視訊會議董事長張兆順已指示所有分行減少人員流動出差、外訪。

根據各銀行初步回報情況，到目前為止，共有台企銀、土銀、台北富邦銀行、彰銀、合庫、華銀、兆豐、永豐及台銀等九家銀行，在封城或封小區的城市，設有據點。

台資銀行有設點的城市，已封城的有武漢，至於封小區的則有南京、寧波及福州。

銀行局表示，這九家銀行分別在這些城市設有子行或分行，台籍人員均安好，營業時間配合當地政府規定，已開業的目前營運都正常，且採兩班人員輪值上班方式。

根據金管會資料，這九家台資銀行台籍員工人數合計有119人，目前仍有101人留在當地。

其中台籍員工人數最多的是彰銀，有38人，留在當地的也還有32人；其次是永豐銀行，台籍員工有21人，留在當地的還有16人。

銀行局表示，已請銀行妥適規劃防疫措施，若有確診病例、改變辦公方式都要通報，總行每天也會跟大陸分行密切聯繫，目前都沒有確診案例。

至於台資銀行大陸分行或子行的業務面、貸款戶還款繳息是否正常等財務面，會否受到疫情影響？銀行局表示，需要再觀察。

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