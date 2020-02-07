國銀2019年放款中小企4,599億 超標

在政府支持下，國銀2019年對中小企業新增放款高達4,599億元，創下史上次高紀錄，金管會公布2019年的中小企業放款目標為2,700億元，達成率為134%，放款最多前五大銀行分別為土地銀行、華南銀行、合庫銀行、台灣企銀與國泰世華銀行。

金管會（6）日公布，2019年國銀整體放款中小企業達到29萬1,551戶，較2018年增加4萬3,078戶。

2019年12月國銀對中小企業新增放款大爆發，12月放款金額大爆發，單月破千億達1,031.87億元，全年金額為4,599億元，不僅較2018年新增放款高出37%，亦突破新高，僅次於2010年全年4,721億元的歷史最高紀錄，創下歷史次高。

銀行局資料統計，2019年12月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆8,979億元，占整體企業放款餘額比率為62.87%，均較11月底增加1.13百分點。

2019年12月國銀平均逾期放款率為0.33%，較11月底減少0.02個百分比，官員表示，此逾放比已創下歷史新低紀錄。

銀行局官員說，去年度行政院院長蘇貞昌指示下，將各行庫對中小企業、小型創新企業放款列為考核目標，不只放款金額，連戶數都要一併納入2019年評等重要因子，政策鼓勵銀行對中小企業放款，是國銀對中小企年度新增放款增加的重要原因。

個別銀行方面，2019年放款中小企業增加金額最多的前五名，分別為土銀606.83億元、華南銀448.59億元、合庫銀437.36億元、台企銀348.93億元及國泰世華銀的313.12億元。