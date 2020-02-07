外銀強化金融科技服務
新冠狀病毒疫情不影響外銀在台拓展金融科技服務腳步，渣打集團旗下創投基金台灣FinTech投資有三點規劃，包括中小企業發展、尋找金融業金融服務痛點與尋找投資對向，談到純網銀，渣打未來目標族群「以年輕為主、但不限於年輕人」。
渣打銀投資純網銀LINE Bank，渣打集團創投部門全球主管Alex Manson昨（6）日指出，純網銀加入台灣的金融體系後，未來客戶目標族群「以年輕為主、但不限於年輕人」。
Alex Manson昨日來台分享渣打創投（SC Ventures）投資經驗，他說，台灣政府願意釋放出三張純網銀執照，凸顯金融監理政府在謹慎保守中，仍願意嘗試新金融科技發展，與過去台灣的銀行家數雖多、但創新態度不高相比，看得出政府願意提供創新環境。
渣打集團創投基金，全球市場估投入約1億美元資金，鎖定投資發展前瞻性技術、且與銀行業務相符的金融科技。Alex Manson表示，目前還沒投資台灣，但希望盡速找到投資標的。
渣打創投（SC Ventures）對台灣市場提出三點未來規劃，包括：將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺口；協助提升中小企業金融服務；尋找可投資的新金融科技團隊。
未來將在台灣啟動調查，了解金融業可提供的退休服務，以及中小企業需要的金融服務，據其了解，中小企業成長必須需要跨國企業充足內部資源協物，例如海外物流、保險、會計等。
而星展銀也持續推動在台灣的金融數位服務。星展銀行（台灣）指出，近期除研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響，亦提供多種數位金融解決方案，讓客戶無須出門，即可輕鬆完成銀行服務。包括部分投資交易、24小時換匯及申辦貸款等。
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