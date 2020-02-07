兆豐證承銷績優 兩大關鍵

經濟日報 / 魏興中
兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗（圖左）表示，從承銷的角度來看，要能做好承銷的工作，首要之務，就是客戶的經營。圖右為兆豐證券董事長陳佩君。 記者葉信菉／攝影

儘管去（2019）年台灣的資本市場，受美中貿易戰等因素影響，表現較為波動，承銷案也較前年減少，不過兆豐證券在承銷領域仍表現亮眼，不僅部門的獲利貢獻占整體兆豐證券達44%，送件數也位居市場第二，表現相當突出。

事實上，兆豐證券的承銷業務，之所以能夠出類拔萃，跟兩大核心的關鍵成功要素（Key Success Factors，KSF）密不可分。這兩大KSF分別是：高品質的服務、與高度化的專業，使得兆豐證券送件的承銷案，從無被退件的紀錄。

兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗表示，從承銷的角度來看，要能做好承銷的工作，首要之務，就是客戶的經營。

由於服務好一件承銷案件，通常需要二至三年的時間，以兆豐證券來說，大陸的台商客戶，承銷部門每季會派員去一次，送件前甚至會密集到每個月至少去一次，針對相關可能的問題，不斷的進行溝通協調。

圖／經濟日報提供

儘管對於客戶來說，有時會覺得兆豐證券承銷部門的要求過於嚴格，不過到了實際送審時，客戶就會發現，之前承銷部門林林總總的要求都是正確的，使得案件送審主管機關時，都能順利通過。

吳明宗說，由兆豐證券所主辦的承銷案件，之所以都能夠順利過關，並創下無退件紀錄，除了部門人員對於法令要求等均具有高度的專業、且熟稔於心外，持續性的與主管機關往復溝通，力求達到規定與要求，也是重要的關鍵。

由於兆豐證券承銷部門的相關主管，都在專業領域工作長達十年以上，且向心力極高，因此能將長年累積的經驗發揮得淋漓盡致。這點，對於服務好客戶、且完善承銷工作非常重要，也是兆豐證券承銷業務的競爭優勢之一。

此外，過去20年來，台商除了西進外，也出現南向發展的重要趨勢。兆豐證券近年來除了積極爭取大陸台商回台掛牌的承銷機會外，也把握住南向台商的發展機會，致力於東南亞市場客戶的開拓，並不斷繳出亮眼佳績。

吳明宗說，其中犖犖大者，以南越第一家在台灣掛牌上市的泰昇-KY，是由兆豐證券所輔導掛牌，不但最具知名度，更兼具市場指標意義。此外，去年兆豐證券主辦承銷的昇佳電子，一登錄興櫃，就成為興櫃新股王，躍居市場焦點。

根據統計，截至2019年11月為止，「市場」累計KY的承銷送件數共計142件，其中25件遭退件，117家順利掛牌；兆豐證券輔導承銷的案件共有14件，全數成功完成掛牌程序，居市場第二，表現相當亮眼突出。

開闢藍海 跨足財顧業務

若將承銷當作是一個產業來看，過去20年來，由於台灣的資本市場出現許多變化，承銷業務也不斷與時俱進。隨著市場的競爭強度不斷增加，業者預言，未來承銷商若沒能擠進市場前五大，將會難以生存。

長年在承銷領域發展、並卓有成績的兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗表示，台灣市場的承銷業務，隨著相關法規的日趨完備，加上市場不斷胃納新的公司掛牌交易，過去十年，承銷案件已明顯減少，這是產業變化的第一個重要趨勢。

隨著案量不斷縮減，加上承銷費的價格競爭，如目前國內承銷案每件收取服務費500萬上下，國外案件則約1,200萬左右，看似不少，但扣除管銷等成本後，其實利潤已不比從前，也不若香港與中國，因此每家承銷商都開始緊控成本。

隨著市場競爭持續提升，吳明宗說，各承銷商除了原有的首次公開募股（Initial Public Offerings；IPO）業務仍為重點項目外，近來也開始逐漸重視企業現金增資等各類募資需求的SPO業務（Secondary public offering）。

此外，市場上還存在著許許多多不同的交易需求，包括企業間的相互併購、以及未公發企業擬借殼上市櫃等，因而「財顧」業務也趁勢而起，成為現在台灣各券商承銷部門的重要收益來源之一。

吳明宗表示，除了積極「開源」（開發客源）之外，各承銷商也不斷的想方設法進行節流（管控成本），但是即便如此，面對市場的變化、以及產業競爭加劇的態勢，未來承銷商若不能擠進市場前五大，生存難度將會日益提升。

績效前段班 得獎常勝軍

兆豐證券自董事長陳佩君上任以來，戮力各項業務工作的持續精進，不僅在營運績效上繳出亮眼佳績，在主管機關的各項評鑑與競賽中更是獲獎無數，成為券商中得獎的常勝軍！

以去（2019）為例，其中較為傑出的表現包括：資產管理事業群副總經理盧靜足榮獲第15屆金彞獎傑出證券人才獎的肯定。

期貨業務則榮獲第五屆期貨鑽石獎「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」第二名、及「期貨經紀商交易量成長鑽石獎」第二名。

債券業務方面，自105年下半年起，兆豐證券連續榮獲中央公債優良造市商殊榮；股權承銷業務部分，108年也榮獲「推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎」第三名、與「興櫃股票推薦證券商造市競賽獎勵活動 成長進步獎」第一名。

權證業務領域，兆豐證券更獲得「108年度上櫃權證競賽獎勵活動」權力躍進獎第二名，表現均相當可圈可點。

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