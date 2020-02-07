國銀去年賺3,607億 新高

本國銀行去年一年大賺3,607億元，再創歷史新高，包括國內總分行、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸分行，獲利全面成長，其中OBU及海外分行獲利增幅高達二成。

金管會昨（6）日公布國銀最新營運概況，去年12月底止，本國銀行放款總餘額29兆6,858億元，較上月底減少411億元；逾放金額636億元，較上月底減少47億元，逾放比率0.21%，較前年同期降低0.03個百分點。

去年國銀稅前盈餘3,607億元，比前年增加7.9%，再度超越前年創下歷史新高紀錄3,342億元，連續兩年創新高。

金管會資料顯示，去年國銀海內外獲利表現都不錯，OBU及海外分行表現最亮眼，獲利大幅成長21%。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，OBU主要是投資收益、利息淨收益增加，去年美國降息，銀行持有固定收益的有價證券收益增加、外幣利差也較好，獲利因此增加。

海外分行同樣是利息淨收益增加，以及相對前年提列呆帳費用減少等原因獲利大增。

在經濟下行風險大陸市場，國銀在大陸分行去年獲利依舊有兩位數的成長，莊琇媛表示，大陸分行主要是投資利益增加，及呆帳費用提存少。

去年12月單月表現方面，去年12月單月國銀獲利雖大增三成，但海內外差異非常大，國內總分行獲利大增六成、海外分行也大幅成長七成，但OBU及大陸分行獲利卻分別大減二成及六成；莊琇媛表示，去年12月單月OBU及大陸分行獲利衰退原因主要是因年底增提呆帳準備所致，有些銀行會在半年或每季看情況增提準備。

金管會表示，去年12月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為651.78%，較上月底增加46.27個百分點，整體備抵呆帳提列維持在較高水準，應屬穩健。