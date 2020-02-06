快訊

台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

武漢肺炎疫情 公股行庫祭紓困貸款

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

中國大陸武漢肺炎疫情席捲全球，恐影響本國企業在進出貨及相關收款進度發生延遲，衝擊日常營運與資金調度。台企銀表示，針對本國小微企業及有營業事實的小農或小漁，提供「小微＋新創．活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」兩項簡便優惠專案，申貸金額一百萬元以內者得免提供連保人，以協助受疫情影響的本國企業渡過困境。

台銀表示，今年新春開工適值武漢肺炎國際疫情升溫期間，台銀總額度50億元的「小微企業優利簡易貸款專案」，每戶可貸額度最高50萬元，由中小企業信用保證基金保證，免提供擔保品，總利費率僅1.98%，將可嘉惠超逾1萬戶小微企業，支持小微企業抗疫衍生所需營運週轉金。

彰銀表示，將配合各級政府所訂定的產業紓困方案，以利受影響產業解決資金調度及營運周轉。本次觀光旅館業受武漢肺炎影響頗大，配合交通部觀光局「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，辦理相關融資，以協助業者順利取得資金。

彰銀指出，若有個金放款戶因遭受疫情影響無法返回國內，或因自主健康管理居家隔離無法上班，或在第一線投入救護工作之醫療人員等，規劃本金緩繳或展延借款期間的服務。

兆豐銀宣布，即日起兆豐信用卡持卡人若屬於投入第一線救護的醫療人員、確診遭隔離患者以及因疫情遭滯留無法回台等三大類，可申請延遲繳納信用卡帳單三個月；華銀也跟進辦理。兆豐銀提醒，考量部分國人近期減少出門， 鼓勵民眾多利用電子帳單，在家就能隨時線上輕鬆繳款。

疫情 兆豐銀 觀光
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

香港添三名確診染武漢肺炎 累計24例確診

印度從武漢撤離645人 病毒檢測皆呈陰性

羅馬確診武漢肺炎病例 遭曝光是頂尖生化工程師

倘若武漢肺炎疫情不止 印尼旅遊業估損失逾千億

相關新聞

9家台資銀行逾百人堅守封城區 南京、福州最多

金管會銀行局今統計，目前有9家台資銀行，在大陸封城或小區域封城的地區設有分支機構，總共台派人數共119人，其中有高達10...

武漢肺炎蔓延 九家台資銀行受影響、上百人留守大陸

根據銀行向金管會最新回報資訊，武漢肺炎疫情蔓延，至少有八家台資銀行據點位於大陸封城或封小區城市，數十位台籍人員留守當地，...

因應疫情 富邦產險放寬不便險與醫療險理賠認定

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。秉持關懷保戶立場，富邦產...

國銀大陸分行12月獲利年減6成 銀行局緊盯疫情變化

金管會銀行局今公布去年12月國銀獲利情況，與2018年同期相比，大陸分行單月獲利年減逾6成，主因就在於國銀擔憂大陸經濟下...

疫情升溫仍須出國怎麼辦？保險專家這樣說

全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動絡繹不絕，但武漢肺炎疫情持續升溫，各國陸續祭出防疫措施，連帶打亂及...

富邦金控今年徵才逾6800人 要向四大挖角

因應數位轉型趨勢及擴展金控版圖，富邦金控2020年廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個...

財經皓角／小資存股想成功 除了存 更重要在賺

「存股」近年已成為小資族投資新顯學，仔細觀察會發現，多數存股達人皆為資產階級，存股時本身收入已高，或是早已成為退休族，擁有大量退休金。豐沛的本金是這些存股達人能夠在短期內，快速累積資產的主要原因。

股市帶動 台幣盤中重返29字頭

美股大漲激勵，台北股、匯市今天早盤走揚，新台幣表現更是可圈可點，開盤2分鐘後，衝破30元整數關卡，盤中狂漲1.72角，回返29字頭。

壓歲錢理財 台新銀行推三分法

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今（6）日表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，可採用「三分法」進行理財規畫。

新台幣重返29字頭 哈日族忍三天日圓換匯3萬多600元

台北股、匯市今（6）日早盤持續走揚，新台幣早盤一舉升破30元整數關卡，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價也見到0.2764元...

渣打銀看純網銀：未來雖以年輕為主 但不限年輕人

渣打銀今（6）日指出，所成立的渣打創投（SC Ventures）將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺...

新台幣早盤狂漲1.62角 重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.15元兌1美元，升值0.2分開出。

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

外資持有台幣資產 大縮水

富士康闢謠 鄭州廠10日復工

相中工業電腦三優勢 大型集團搶結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。