武漢肺炎疫情 公股行庫祭紓困貸款

中國大陸武漢肺炎疫情席捲全球，恐影響本國企業在進出貨及相關收款進度發生延遲，衝擊日常營運與資金調度。台企銀表示，針對本國小微企業及有營業事實的小農或小漁，提供「小微＋新創．活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」兩項簡便優惠專案，申貸金額一百萬元以內者得免提供連保人，以協助受疫情影響的本國企業渡過困境。

台銀表示，今年新春開工適值武漢肺炎國際疫情升溫期間，台銀總額度50億元的「小微企業優利簡易貸款專案」，每戶可貸額度最高50萬元，由中小企業信用保證基金保證，免提供擔保品，總利費率僅1.98%，將可嘉惠超逾1萬戶小微企業，支持小微企業抗疫衍生所需營運週轉金。

彰銀表示，將配合各級政府所訂定的產業紓困方案，以利受影響產業解決資金調度及營運周轉。本次觀光旅館業受武漢肺炎影響頗大，配合交通部觀光局「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，辦理相關融資，以協助業者順利取得資金。

彰銀指出，若有個金放款戶因遭受疫情影響無法返回國內，或因自主健康管理居家隔離無法上班，或在第一線投入救護工作之醫療人員等，規劃本金緩繳或展延借款期間的服務。

兆豐銀宣布，即日起兆豐信用卡持卡人若屬於投入第一線救護的醫療人員、確診遭隔離患者以及因疫情遭滯留無法回台等三大類，可申請延遲繳納信用卡帳單三個月；華銀也跟進辦理。兆豐銀提醒，考量部分國人近期減少出門， 鼓勵民眾多利用電子帳單，在家就能隨時線上輕鬆繳款。