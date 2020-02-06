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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

武漢疫情／三家在台陸銀陸籍員工 影響不大

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

因應武漢疫情，內政部移民署規定陸籍人士今（6）日起暫緩入境，據了解，在台灣的三家陸資銀行，合計20幾名陸籍員工僅一位受到影響無法入境，其餘展現高度自律精神，目前全部在家自主健康管理14天，高層部分最快下周二起陸續上班。

據了解，這位無法入境的陸資銀行陸籍員工，是春節後參加總行一個會議因此推遲回台，適逢移民署發布新措施，並非發生什麼特殊事故。

兩岸金融開放以來，已有中國銀行台北分行、交通銀行台北分行、中國建設銀行台北分行在台灣開業。金管會官員今天表示，根據三家陸資銀行回報的訊息，的確有一位副行長級的陸籍人士，趕不及在移民署新規定發布前入境。

金管會官員說，國家是一體的，所有入出境的部分，屬於內政部移民署的權責，金管會持續了解中，其餘無法進一步表示意見。

有關人士指出，其中一家大型陸資銀行的高層，初二當天就要求同仁提早搭機回台，該行陸籍員工在初六開工前就全數返回崗位，得以不受移民署2月6日新措施的影響。

另外一家規模較小的陸資銀行，其陸籍員工也全數回到台灣。這家陸資銀行為了照顧大約30名台籍同事，還在初六開工日，緊急商請巴西分行的同事，從巴西郵寄口罩到台灣。因陸籍員工都在家自主健康管理，口罩幾乎都嘉惠台籍同事了。

陸資銀行高階主管表示，在家自主健康管理，除了配合總行政策，也是顧及台籍同事的心情。另外，大陸地區疫情蔓延，總行已大幅減少非必要性會議，估計短期內就算無法回到大陸，也不至於有太大影響。

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