唯一！富邦產險宣布 放寬旅遊不便險理賠除外條款

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。富邦產險今（6）日宣布放寬旅遊不便險理賠，不因任何政府機關之法律規定或行政命令而除外不賠，行程延誤也有賠，公司表示，是目前唯一放寬這項認定的業者。

秉持關懷保戶立場，富邦產險表示，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之除外條款，行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險亦提高給付規格。

針對武漢肺炎所致之影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法(https://reurl.cc/1QdxZ9 )，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之認定。意即不論旅遊當地(含轉機地)政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者將可獲得理賠。但若保戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險可申請全額退費。

以富邦產險行程延誤選擇型商品為例，若行程延誤選擇定額型，自原定班機起飛時間延誤達４個小時（含）以上，不須單據，直接賠付定額保險金最高５千元。若行程延誤選擇實支實付型，自原定班機起飛時間延誤達６個小時（含）以上，則備妥因延誤所生合理之餐食、交通（如原定班機與改搭班機的票價差額）等費用的正本單據，賠付實支實付保險金最高2.5萬元。

此外，在健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險之保戶因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房之標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。

富邦產險保戶如因本次武漢肺炎申請理賠，富邦產險將從優從寬認定，以維護保戶權益為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。保戶如有任何理賠問題可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。

保險金 理賠 產險
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情肆虐…她逛首爾「路上被瞪」 遭店家勸快回台

韓YouTuber扮肺炎患者地鐵狂咳 乘客恐慌急報警

因應疫情 富邦產險放寬不便險與醫療險理賠認定

武漢肺炎首例康復出院 同機30多名台中人解除居家隔離

相關新聞

9家台資銀行逾百人堅守封城區 南京、福州最多

金管會銀行局今統計，目前有9家台資銀行，在大陸封城或小區域封城的地區設有分支機構，總共台派人數共119人，其中有高達10...

武漢肺炎蔓延 九家台資銀行受影響、上百人留守大陸

根據銀行向金管會最新回報資訊，武漢肺炎疫情蔓延，至少有八家台資銀行據點位於大陸封城或封小區城市，數十位台籍人員留守當地，...

因應疫情 富邦產險放寬不便險與醫療險理賠認定

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。秉持關懷保戶立場，富邦產...

國銀大陸分行12月獲利年減6成 銀行局緊盯疫情變化

金管會銀行局今公布去年12月國銀獲利情況，與2018年同期相比，大陸分行單月獲利年減逾6成，主因就在於國銀擔憂大陸經濟下...

疫情升溫仍須出國怎麼辦？保險專家這樣說

全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動絡繹不絕，但武漢肺炎疫情持續升溫，各國陸續祭出防疫措施，連帶打亂及...

富邦金控今年徵才逾6800人 要向四大挖角

因應數位轉型趨勢及擴展金控版圖，富邦金控2020年廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個...

財經皓角／小資存股想成功 除了存 更重要在賺

「存股」近年已成為小資族投資新顯學，仔細觀察會發現，多數存股達人皆為資產階級，存股時本身收入已高，或是早已成為退休族，擁有大量退休金。豐沛的本金是這些存股達人能夠在短期內，快速累積資產的主要原因。

股市帶動 台幣盤中重返29字頭

美股大漲激勵，台北股、匯市今天早盤走揚，新台幣表現更是可圈可點，開盤2分鐘後，衝破30元整數關卡，盤中狂漲1.72角，回返29字頭。

壓歲錢理財 台新銀行推三分法

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今（6）日表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，可採用「三分法」進行理財規畫。

新台幣重返29字頭 哈日族忍三天日圓換匯3萬多600元

台北股、匯市今（6）日早盤持續走揚，新台幣早盤一舉升破30元整數關卡，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價也見到0.2764元...

渣打銀看純網銀：未來雖以年輕為主 但不限年輕人

渣打銀今（6）日指出，所成立的渣打創投（SC Ventures）將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺...

新台幣早盤狂漲1.62角 重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.15元兌1美元，升值0.2分開出。

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

外資持有台幣資產 大縮水

富士康闢謠 鄭州廠10日復工

相中工業電腦三優勢 大型集團搶結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。