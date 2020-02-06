唯一！富邦產險宣布 放寬旅遊不便險理賠除外條款

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。富邦產險今（6）日宣布放寬旅遊不便險理賠，不因任何政府機關之法律規定或行政命令而除外不賠，行程延誤也有賠，公司表示，是目前唯一放寬這項認定的業者。

秉持關懷保戶立場，富邦產險表示，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之除外條款，行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險亦提高給付規格。

針對武漢肺炎所致之影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法(https://reurl.cc/1QdxZ9 )，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」之認定。意即不論旅遊當地(含轉機地)政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者將可獲得理賠。但若保戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險可申請全額退費。

以富邦產險行程延誤選擇型商品為例，若行程延誤選擇定額型，自原定班機起飛時間延誤達４個小時（含）以上，不須單據，直接賠付定額保險金最高５千元。若行程延誤選擇實支實付型，自原定班機起飛時間延誤達６個小時（含）以上，則備妥因延誤所生合理之餐食、交通（如原定班機與改搭班機的票價差額）等費用的正本單據，賠付實支實付保險金最高2.5萬元。

此外，在健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險之保戶因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房之標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。

富邦產險保戶如因本次武漢肺炎申請理賠，富邦產險將從優從寬認定，以維護保戶權益為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。保戶如有任何理賠問題可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。