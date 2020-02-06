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迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶超過338萬戶

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

迎戰純網銀來襲，傳統銀行數位帳戶2019年展開搶客戶大戰，紛紛祭出誘人高利存款，果然締造出338.4萬餘戶線上開戶的亮眼紀錄，相較2018年底的150.8萬戶，一年新增187.6萬戶，幅度高達124%。

銀行局官員表示，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中第三類帳戶的開戶數最多，第三類是以他行存款或信用卡客戶、或既有之自行信用卡客戶於線上開立之帳戶，約130.3萬戶；其次為第一類帳戶，即透過自然人憑證於線上開立之帳戶，或於線上填寫資料再以臨櫃雙證件驗證開立之帳戶)，約104.4萬戶；第二類帳戶亦不少有103.7萬戶，即已開立自行存款帳戶之既有客戶於線上加開之帳戶。

開立數位帳戶戶數最多之前5強， 依序為台新銀行179.3萬戶、國泰世華銀行46.5萬戶、王道銀行42.4萬戶、永豐銀行22.5萬戶、第一銀行13.5萬戶。其中永豐銀去年6月才開辦「大戶DAWHO」，祭出百萬元內活儲利率1.1%，免費轉帳提款亦高達16次，短短一年就擠進前五強；一銀更提高1.2%活儲，亦較前一年底641戶，呈飛躍式成長。至於穩居冠軍的台新銀Richart，在強敵環伺下仍創造一年多出百萬戶新開戶、年成長132%的亮眼佳績。

銀行官員解釋，數位帳戶大增的原因，是因為傳統銀行因應純網銀即將上路，各公司努力推廣存款帳戶，同時因應民眾消費習慣的改變導致。至於第三類帳戶增加最多的原因，是因為之前不是每一家銀行都有加入財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制，隨著開戶數愈來愈多，加入驗證機制增加所致。

金管會2015年開放初期限於新臺幣活期存款，隨後於2017年元月納入數位外匯存款帳戶，2018年8月再增加數位定期存款帳戶，並開放透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制進行身分驗證所開立的第三類數位存款帳戶，可承做非本人的約定及非約定轉帳交易，交易額度定為每筆上限1萬，單日上限3萬，每月上限5萬元。

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