國銀大陸分行12月獲利年減6成 銀行局緊盯疫情變化

金管會銀行局今公布去年12月國銀獲利情況，與2018年同期相比，大陸分行單月獲利年減逾6成，主因就在於國銀擔憂大陸經濟下行風險，因此積極提列備抵呆帳準備。且受到今年初武漢肺炎影響，大陸分行一月獲利情況恐不樂觀，銀行局正緊盯疫情狀況。

銀行局公布去年12月國銀稅前盈餘，若與2018年同期相較，OBU與大陸分行單月獲利都呈現年衰退，OBU獲利年減12.6億元，年衰退21.6%；大陸分行獲利年減3億元，年衰退高達61.4%。

銀行局副局長莊琇媛表示，因為國銀擔憂大陸經濟下行風險，加上去年經歷過中美貿易戰，增加金融市場波動，因此國銀大陸分行從去年底就積極增提備抵呆帳準備，希望能晴天儲糧，減少後續波動衝擊。

但今年初受到武漢肺炎疫情影響，今年1月份國銀大陸分行營運恐不樂觀。莊琇媛表示，今年初的情況還要再觀察，尤其最近武漢肺炎疫情發展比較激烈，到底疫情何時可以控制住還不確定，且疫情是否衝擊到銀行營運也有待觀察，尤其是還款繳息的狀況須密切觀察。

若以去年整年來看，國銀獲利仍呈現正成長，去年國銀稅前盈餘共3607億元，創歷史新高，比起2018年增加265億元、年成長7.9%，其中OBU與海外分行皆年成長逾兩成，大陸分行也成長逾14%。