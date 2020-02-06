國銀2019年對中小企業放款近4,600億元 史上次高

在政府支持下，國銀2019年對中小企業新增放款高達4,599億元，為史上次高，與年度目標放款2,700億元相較，達成率為134%，放款最多前五大銀行，分別為土銀、華南銀、合庫銀、台企銀與國泰世華銀。

金管會（6）日晚間最新公布，2019年國銀整體新增放款中小企業達到29萬1,551戶，較2018年增加4萬3,078戶。

尤其12月放款大爆發，光單月新增放款就增破千億元達1,031.87億元，累計一年來新增放款金額為4,599億元，不僅較2018年高出37%，亦突破2017年的近年新高3,670億元，僅次於2010年全年放款4,721億元的歷史最高，創下史上次高。

銀行局官員解釋，主要是因為去年度行政院院長蘇貞昌指示，新增對中小企業、小型創新企業的考核目標與獎項，不只放款金額，連放款戶數要一併納入2019年評等的重要因子。在政策微調下，鼓勵銀行對中小企業放款增加所致。

個別銀行方面，銀行局也揭露，2019年放款中小企業增加金額最多的前五名，分別為土銀606.83億元、華南銀448.59億元、合庫銀437.36億元、台企銀348.93億元及國泰世華銀的313.12億元。

據銀行局資料統計，截至2019年12月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆8,979億元，占全體企業放款餘額比率為62.87%，占民營企業放款餘額比率為65.61%，均較11月底增加1.13百分點。另外2019年底的平均逾期放款率為0.33%，較11月底減少0.02個百分比，官員表示，此逾放比已創下歷史新低紀錄。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。