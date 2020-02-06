國銀大陸分行12月獲利年減6成 銀行局緊盯疫情變化

金管會銀行局公布去年十二月國銀獲利情況，其中大陸分行獲利年減逾六成，主因就在於國銀擔憂大陸經濟下行風險，因此積極提列備抵呆帳準備。且受到今年初武漢肺炎影響，大陸分行一月獲利情況恐不樂觀，銀行局正緊盯疫情狀況。

銀行局公布去年十二月國銀稅前盈餘，若與二零一八年同期相較，OBU與大陸分行單月獲利都呈現年衰退，OBU獲利年減十二點六億元，年衰退百分之二十一點六；大陸分行獲利年減三億元，年衰退高達百分之六十一點四。

銀行局副局長莊琇媛表示，因為國銀擔憂大陸經濟下行風險，加上去年經歷過中美貿易戰，增加金融市場波動，因此國銀大陸分行從去年底就積極增提備抵呆帳準備，希望能晴天儲糧，減少後續波動衝擊。

但今年初受到武漢肺炎疫情影響，一月份國銀大陸分行營運恐不樂觀。莊琇媛表示，今年初的情況還要再觀察，尤其最近武漢肺炎疫情發展比較激烈，到底疫情何時可以控制住還不確定，且疫情是否衝擊到銀行營運也有待觀察，尤其是還款繳息的狀況須密切觀察。

若以去年整年來看國銀獲利仍呈現正成長，去年國銀稅前盈餘共三千六百零七億元，創歷史新高，比起二零一八年增加兩百六十五億元、年成長百分之七點九，其中OBU與海外分行皆年成長逾兩成，大陸分行也成長逾百分之十四。