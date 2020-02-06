武漢肺炎蔓延 九家台資銀行受影響、上百人留守大陸

根據銀行向金管會最新回報資訊，武漢肺炎疫情蔓延，至少有九家台資銀行據點位於大陸封城或封小區城市，101位台籍人員留守當地，金管會將密切觀察對台資銀行業務、財務面影響。

隨著疫情擴大，大陸封城或封小區的城市愈來愈多，金管會銀行局今天請在大陸設有據點的銀行回報當地台籍人員及營運情況。

根據銀行初步回報情況，到目前為止，共有台企銀、土銀、台北富邦銀行、彰銀、合庫、華銀、兆豐、永豐及台銀等九家銀行，在封城或封小區的城市，設有據點。

台資銀行有設點的城市，已封城的有武漢及寧波，至於封小區的則有南京及福州。

銀行局表示，這九家銀行分別在這些城市設有子行或分行，台籍人員均安好，營業時間配合當地政府規定，已開業的目前營運都正常，且採兩班人員輪值上班方式。

至於台資銀行大陸分行或子行的業務面、貸款戶還款繳息是否正常等財務面，會否受到疫情影響？銀行局表示，需要再觀察。