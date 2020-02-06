因應疫情 富邦產險放寬不便險與醫療險理賠認定

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將中國大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。秉持關懷保戶立場，富邦產險今（6）日宣布，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中的除外條款：「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」

也就是說，不論旅遊當地(含轉機地)政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者，將可獲得理賠。但若保戶決定取消旅程，已經投保的旅平險，可向該公司申請全額退費。

健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險的保戶，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房的標準升等給付。

另外，有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

針對武漢肺炎的影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」的認定。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規畫。

投保時應注意，所購買的旅行平安險與旅遊不便險，是否包含海外突發疾病保險與緊急救援費用保險，在國外遇到緊急事故，才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。