元大台灣50五天達陣填息 10萬投資人都賺錢！

台股這波重挫後反彈，權值股都是要角，1月31日除息的國民ETF-元大台灣50（0050）今（6）日受惠台股強彈，午盤攻破92.15元達陣填息，終場92.3元亮麗作收；短短五天給參與的近10萬投資人帶來開春賀禮！

值得注意此次0050除息雖在台股高點，配發金額2.9元仍創下第二高，而且五天就填息！合計2019年度兩次評價配息0.7元丶2.9元，共配發3.6元，年化配息率3.99%。

也因為0050殖利率和穏健表現吸引人，元大投信統計，0050除息日和除息前交易量都大增，兩日單位數也增加，顯示投資人主要看好0050長線行情，逢低買。

近期受到武漢肺炎重挫股市，台股也不例外，不過法人觀察，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期，0050成分股為台灣前50大標竿企業，擁有抗跌領漲特性，只要疫情不影響公司營運，疫情影響結束後，回歸基本面也是會彈得快。若持續看好台股，仍可分批進場。

0050成立於2003年6月25日，也是台股第一支丶現今規模最大、最具代表性的ETF，並為全台第一檔受益人破10萬人的ETF，本次火速填息，再度反映台股是值得參與的市場。