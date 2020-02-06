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富邦金控今年徵才逾6800人 要向四大挖角

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
富邦金控2020年廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個組別、60位儲備幹部（MA）。圖／富邦金控提供

因應數位轉型趨勢及擴展金控版圖，富邦金控2020年廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個組別、60位儲備幹部（MA）。今年MA徵才重點包括金融科技大數據分析與數位行銷等Fintech領域、風險控管及國際財務會計的專業人才。

富邦金控表示，將與年輕優秀的新血共同打造兼具國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊；期待跨領域發展的資訊科技或數理統計人才，和具國際大型會計師事務所工作經驗者轉職加入。

富邦金控今年度以「Action!重新定義我的動靜皆宜」為招募主軸，即日起至3月底開放履歷收件，並於3/21(六)舉辦聯合招募總部說明會。

子公司富邦人壽招募「金融策劃組」、「國際人才組」和「金融科技組」。富邦人壽已於越南、香港及韓國設立子公司，「國際人才組」中的風險控管、國際財務會計領域MA，將首度有機會至海外輪調研習，希望培養「全球國際視野與在地創新思考的國際專業人才」，歡迎有志投身全球市場與國際金融壽險領域之潛力人才加入。

富邦華一銀行今年招募的「大數據金融組」MA，首度以金融科技與風險管理為兩大培養方向，MA將參與大數據分析應用、大數據模型預測等結合金融創新的培訓實踐，未來將更有擔任中層管理職務的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後盈餘連11年居國內金控之冠，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，已連三年入選美國道瓊永續世界指數成分股並唯一連續兩年入選財星全球五百大企業，亦榮獲HR Asia亞洲最佳雇主獎。

韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期實習機會，歡迎對數據分析、資訊科技及產業研究領域有興趣的同學加入。

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