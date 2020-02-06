富邦金徵才、招募需求逾6,800人 MA組鎖定三大專業

因應數位轉型趨勢，擴展金控版圖，富邦金（2881）今年持續廣徵優秀新血，各子公司合計招募需求逾6,800人，同時招募18個組別創新高，60名儲備幹部（MA），MA招募組別最多元，以金融科技、風險控管及財會國際專業人才為招募重點。

富邦金表示，今年度以「Action!重新定義我的動靜皆宜」為招募主軸，即日起至3月底開放履歷收件，3月21日舉辦聯合招募總部說明會，今年徵才重點包括金融科技、大數據分析與數位行銷等Fintech相關，及風險控管、國際財務會計的專業人才，期待吸引跨領域發展的資訊科技/數理統計人才加入，和具備國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰。

富邦金表示，子公司富邦人壽招募「金融策劃組」、「國際人才組」和「金融科技組」，由於富邦人壽積極拓展海外保險市場，已在越南、香港及韓國設立子公司，「國際人才組」中的風險控管、國際財務會計領域MA，將首度有機會至海外輪調研習，希望培養「全球國際視野與在地創新思考的國際專業人才」，歡迎有志投身全球市場與國際金融壽險領域之潛力人才加入。

另外，富邦華一銀行今年招募的「大數據金融組」MA，將首度以金融科技與風險管理為兩大培養方向，MA將參與大數據分析應用、大數據模型預測等結合金融創新的培訓實踐，未來更有擔任中層管理職務的機會。

總經理韓蔚廷表示，富邦金每股稅後盈餘連續11年為國內金控第一，創造傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。

韓蔚廷表示，富邦金暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期實習機會。