快訊

返台夫婦居家檢疫未滿落跑！想闖金門小三通遭活逮

中信投信台中分公司 今日正式開業

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
中信銀行個金通路營運處台中區域中心副總張志豐（左起）、中信投信總經理張浴澤、董事長陳國世、業務副總詹美琴及業務部長陳正華。 圖／中國信托投信提供

中國信託投信為拉近與投資人的距離，自去年起至今，已持續舉辦近90場免費的ETF投資講座，加強投資人對於ETF的認識，而為提供投資人更在地化、近距離的服務，籌備一年多的台中分公司也於今（6）日正式開業。

中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來投信業者普遍整併縮減據點，願意投入資源與人力在台北以外都會區設立營業據點的的投信，屈指可數。而中信投信逆勢擴點，台中分公司的設立對中信投信在未來發展策略上，也深具意義。

張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地區打造一站購足式之金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。

中國信託投信去年在資產管理規模、受益人數上都大幅度成長，歸因於2018年第4季起致力於ETF商品發行，推出2檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過3,000億元。

張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其在中南部的業務量均在50%以上，為貼近市場、就近服務客戶需求，未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區外，亦擴及南部地區。

張浴澤認為，台中分公司的設立，對中信投信的業務發展可謂如虎添翼，也提供投資人更近距離、在地化的接觸。展望2020年，旗下的ETF系列仍為推廣的重點，希望可以讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產品優勢，並懂得如何加以運用，此外，在境外的總代理法盛系列基金上，也將持續洽談更多銷售通路，提供給投資人更多元的解決方案。

中信銀行 ETF 中國信託金融控股
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台股上漲176點 三大法人買超44.63億元

疫情衝擊股市 投信：逢低布局龍頭企業

元大ESG ETF 奪國際大獎

匯市爆量 升值5.5分

相關新聞

新台幣重返29字頭 哈日族忍三天日圓換匯3萬多600元

台北股、匯市今（6）日早盤持續走揚，新台幣早盤一舉升破30元整數關卡，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價也見到0.2764元...

富邦金控今年徵才逾6800人 要向四大挖角

因應數位轉型趨勢及擴展金控版圖，富邦金控2020年廣徵優秀年輕新血加入，各子公司合計招募需求逾6800人，同時招募18個...

財經皓角／小資存股想成功 除了存 更重要在賺

「存股」近年已成為小資族投資新顯學，仔細觀察會發現，多數存股達人皆為資產階級，存股時本身收入已高，或是早已成為退休族，擁有大量退休金。豐沛的本金是這些存股達人能夠在短期內，快速累積資產的主要原因。

股市帶動 台幣盤中重返29字頭

美股大漲激勵，台北股、匯市今天早盤走揚，新台幣表現更是可圈可點，開盤2分鐘後，衝破30元整數關卡，盤中狂漲1.72角，回返29字頭。

壓歲錢理財 台新銀行推三分法

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今（6）日表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，可採用「三分法」進行理財規畫。

渣打銀看純網銀：未來雖以年輕為主 但不限年輕人

渣打銀今（6）日指出，所成立的渣打創投（SC Ventures）將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺...

新台幣早盤狂漲1.62角 重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.15元兌1美元，升值0.2分開出。

上市櫃財報公告全面延期？今研商

武漢肺炎疫情蔓延，會計師事務所無法派人到大陸執行審計工作，影響上市櫃公司財報公告時間。金管會今天將與四大會計師事務所研商是否比照上海證交所統一延期，或有哪些替代查核方案符合要求可以因應等，以降低衝擊。

疫情延燒／三族群卡費 可彈性緩繳

武漢肺炎確診病例續增，疫情擴大下，提供信用卡帳單緩繳機制的銀行家數也持續增加，除了台新、台北富邦、元大銀行，公股由兆豐銀打頭陣，提供可延遲繳款三個月的彈性服務，三商銀、台企銀、合庫等則是研議中，也不排除跟進的可能。

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

武漢肺炎疫情擴大，增加資本市場變數與波動，美系外資花旗證券選出金融股抗震存股優選標的，元大金、玉山金與中信金等三檔則列為買進首選，其中，元大金為花旗首次納入評級，另外，上海商銀、中租控股也給予買進評等。

疫情延燒／玉山、第一金採視訊法說

中國武漢肺炎疫情延燒，2月陸續登場的玉山金、第一金法人說明會，都採網路形式，預料法人會中聚焦議題，將是今年中國大陸市場營運、台灣營運以及海外業務如何因應疫情調整。

匯市爆量 升值5.5分

海外資金大匯回，激勵新台幣匯率昨（5）日盤中一度強升1.67角，最高升抵30.04元，叩關30元整數；不過午盤過後，進口商與中央銀行聯手進場買匯，美元買需瞬間升溫，新台幣升值金額也縮至5.5分，以30.152元報收，為開紅盤以來的一周高點，總成交量高達20.13億美元。

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

公務員防疫假不給薪 全教總：公務員、上班族均應給薪

外資持有台幣資產 大縮水

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

國泰航空將放3周無薪假 勞動部：工資不得低於基本工資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。