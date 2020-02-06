情人節將至 台銀無盡的愛精鑄銀幣浪漫上市

西洋情人節將至，台灣銀行自2月6日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行（簡易型分行除外）及文物館，銷售「無盡的愛」精鑄銀幣，每枚售價新台幣2,688元。

台銀表示，本枚銀幣由澳洲政府發行柏斯鑄幣局鑄造，重量1英兩，含銀成色千分之999.9，銀幣主題面以花朵與葉子點綴，呈現了象徵愛情、和平與和諧的兩隻鴿子及two hearts二顆心、two lives二個人生，一起擁有了One love及象徵無限愛意的彩色符號“∞”。