情人節將至 台銀無盡的愛精鑄銀幣浪漫上市
西洋情人節將至，台灣銀行自2月6日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行（簡易型分行除外）及文物館，銷售「無盡的愛」精鑄銀幣，每枚售價新台幣2,688元。
台銀表示，本枚銀幣由澳洲政府發行柏斯鑄幣局鑄造，重量1英兩，含銀成色千分之999.9，銀幣主題面以花朵與葉子點綴，呈現了象徵愛情、和平與和諧的兩隻鴿子及two hearts二顆心、two lives二個人生，一起擁有了One love及象徵無限愛意的彩色符號“∞”。
銀幣正面刻劃英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份2020、國名AUSTRALIA及面額1 DOLLAR，全球限量發行5,000枚。銀幣為精鑄等級 ，閃亮光澤的鏡面效果更能清晰地襯托出細緻主題圖案，每枚銀幣置於透明的展示盒，包裝在雅緻蝴蝶結的禮品盒內，風格浪漫，不僅適合個人收藏，也適合贈予摯愛。
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