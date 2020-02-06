迎元宵賞花燈！北富銀今年送上萬份「科技寶貝」小提燈

周六就是元宵節，又稱為「小過年」，習俗上這一天家家戶戶都要吃湯圓、賞花燈，是春節期間最熱鬧的一波高潮。為了讓客戶可以享受親子提燈同遊的樂趣，台北富邦銀行特別製作上萬盞DIY開運小提燈，免費發送給全台來行客戶。

北富銀表示，今年首次推出元宵開運小提燈，外型特別設計成象徵「平安幸福」的天燈，以祈求國泰民安、風調雨順；燈面則是三款俏皮可愛「科技寶貝」吉祥物，代表財富、愛情、健康、平安、關懷任三項願望，過節應景或居家擺飾都相當討喜。

北富銀表示，新的一年，隨著5G上路、純網銀推出及大數據與區塊鏈等數位科技應用趨於成熟，民眾可望享受到更聰明便利的理財、通訊和學習服務，無論是累積財富、提高學習效率、甚至是人際關係經營，都能透過科技的加持大大加分。因此今年特別結合生肖、祈福與數位科技等元素設計出「科技寶貝」作為提燈燈面，萬盞提燈在元宵節同步亮起，也是金融科技點亮生活的美好寓意。

此外，北富銀表示，這次發送小提燈還有另一層涵義，就是考量到現在防疫措施仍持續進行，有不少家長基於健康考量可能會忍痛放棄帶孩子去逛燈會，透過這盞來自北富銀發送的小提燈，不用出門就可讓孩子多一個認識傳統文化的機會，並利用小天燈為台灣與世界祈福，更能讓家長能透過與孩子共同DIY組裝提燈，建立更多親子互動的溫馨時刻，共創美好回憶。

北富銀「科技寶貝」小提燈預計自即日起於全台各分行免費發送，只要來行申辦各項業務即可領取，每人限領1盞，送完為止，有意索取的民眾不妨把握機會。