快訊

「沒人想生病」首例武漢肺炎患者出院 手寫信道謝：在台灣很幸福

禁令太突然…寶瓶星號還在外海 上千名台灣人恐回不來？

迎元宵賞花燈！北富銀今年送上萬份「科技寶貝」小提燈

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
迎接元宵節，台北富邦銀行特別製作上萬盞DIY開運小提燈免費發送給全台來行客戶。小提燈以天燈造型搭配可愛的「科技寶貝」燈面，代表財富、愛情、健康、平安、關懷等任三項願望。／北富銀提供

周六就是元宵節，又稱為「小過年」，習俗上這一天家家戶戶都要吃湯圓、賞花燈，是春節期間最熱鬧的一波高潮。為了讓客戶可以享受親子提燈同遊的樂趣，台北富邦銀行特別製作上萬盞DIY開運小提燈，免費發送給全台來行客戶。

北富銀表示，今年首次推出元宵開運小提燈，外型特別設計成象徵「平安幸福」的天燈，以祈求國泰民安、風調雨順；燈面則是三款俏皮可愛「科技寶貝」吉祥物，代表財富、愛情、健康、平安、關懷任三項願望，過節應景或居家擺飾都相當討喜。

北富銀表示，新的一年，隨著5G上路、純網銀推出及大數據與區塊鏈等數位科技應用趨於成熟，民眾可望享受到更聰明便利的理財、通訊和學習服務，無論是累積財富、提高學習效率、甚至是人際關係經營，都能透過科技的加持大大加分。因此今年特別結合生肖、祈福與數位科技等元素設計出「科技寶貝」作為提燈燈面，萬盞提燈在元宵節同步亮起，也是金融科技點亮生活的美好寓意。

此外，北富銀表示，這次發送小提燈還有另一層涵義，就是考量到現在防疫措施仍持續進行，有不少家長基於健康考量可能會忍痛放棄帶孩子去逛燈會，透過這盞來自北富銀發送的小提燈，不用出門就可讓孩子多一個認識傳統文化的機會，並利用小天燈為台灣與世界祈福，更能讓家長能透過與孩子共同DIY組裝提燈，建立更多親子互動的溫馨時刻，共創美好回憶。

北富銀「科技寶貝」小提燈預計自即日起於全台各分行免費發送，只要來行申辦各項業務即可領取，每人限領1盞，送完為止，有意索取的民眾不妨把握機會。

北富銀 天燈 親子
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

迎元宵 淡海輕軌送錢母、提燈

台灣之星門市「搖元宵」試手氣 拼開運湯圓帶回家

嘉市上千個鼠來寶小提燈免費送 排隊人龍綿延不斷

楊梅慶元宵媽祖遶境百年風華熱鬧 鄭文燦揭防疫4大原則

相關新聞

新台幣重返29字頭 哈日族忍三天日圓換匯3萬多600元

台北股、匯市今（6）日早盤持續走揚，新台幣早盤一舉升破30元整數關卡，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價也見到0.2764元...

財經皓角／小資存股想成功 除了存 更重要在賺

「存股」近年已成為小資族投資新顯學，仔細觀察會發現，多數存股達人皆為資產階級，存股時本身收入已高，或是早已成為退休族，擁有大量退休金。豐沛的本金是這些存股達人能夠在短期內，快速累積資產的主要原因。

股市帶動 台幣盤中重返29字頭

美股大漲激勵，台北股、匯市今天早盤走揚，新台幣表現更是可圈可點，開盤2分鐘後，衝破30元整數關卡，盤中狂漲1.72角，回返29字頭。

壓歲錢理財 台新銀行推三分法

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今（6）日表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，可採用「三分法」進行理財規畫。

渣打銀看純網銀：未來雖以年輕為主 但不限年輕人

渣打銀今（6）日指出，所成立的渣打創投（SC Ventures）將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺...

新台幣早盤狂漲1.62角 重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.15元兌1美元，升值0.2分開出。

上市櫃財報公告全面延期？今研商

武漢肺炎疫情蔓延，會計師事務所無法派人到大陸執行審計工作，影響上市櫃公司財報公告時間。金管會今天將與四大會計師事務所研商是否比照上海證交所統一延期，或有哪些替代查核方案符合要求可以因應等，以降低衝擊。

疫情延燒／三族群卡費 可彈性緩繳

武漢肺炎確診病例續增，疫情擴大下，提供信用卡帳單緩繳機制的銀行家數也持續增加，除了台新、台北富邦、元大銀行，公股由兆豐銀打頭陣，提供可延遲繳款三個月的彈性服務，三商銀、台企銀、合庫等則是研議中，也不排除跟進的可能。

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

武漢肺炎疫情擴大，增加資本市場變數與波動，美系外資花旗證券選出金融股抗震存股優選標的，元大金、玉山金與中信金等三檔則列為買進首選，其中，元大金為花旗首次納入評級，另外，上海商銀、中租控股也給予買進評等。

疫情延燒／玉山、第一金採視訊法說

中國武漢肺炎疫情延燒，2月陸續登場的玉山金、第一金法人說明會，都採網路形式，預料法人會中聚焦議題，將是今年中國大陸市場營運、台灣營運以及海外業務如何因應疫情調整。

匯市爆量 升值5.5分

海外資金大匯回，激勵新台幣匯率昨（5）日盤中一度強升1.67角，最高升抵30.04元，叩關30元整數；不過午盤過後，進口商與中央銀行聯手進場買匯，美元買需瞬間升溫，新台幣升值金額也縮至5.5分，以30.152元報收，為開紅盤以來的一周高點，總成交量高達20.13億美元。

證交所：存貨管理...看經營績效

臺灣證券交易所表示，存貨是多數企業賴以營運的重要資產，能否有效管理攸關經營績效良窳，閱讀財務報告時可運用相關資訊並透過財務比率檢視企業存貨管理政策是否健全。

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

公務員防疫假不給薪 全教總：公務員、上班族均應給薪

外資持有台幣資產 大縮水

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。