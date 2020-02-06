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法巴創舉 投資型保單結合智能理財

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

法國巴黎人壽表示，引進與富盛投顧合作的「PAI智能理財」服務，可依照保戶需求，透過智能系統演算，在投資型保單平台上，提供600種以上客製化的投資組合，為台灣保險業首創與投資型保單結合的智能理財服務。

法國巴黎人壽指出，市場變動快速，基金選擇百百款，客戶經常不知投資標的從何挑選，當想要調整投資組合時又找不到適當的理財顧問進行諮詢，透過PAI智能理財服務可輕鬆解決。

這項服務側重風險評估及客製化的創新設計，貼心實用，更取得了智慧財產局的新型專利技術殊榮。

PAI智能理財會根據保戶保單狀況、期望收益、風險偏好、市場訊息、退休年齡、生命周期等因子分析，提供600種以上客製化的投資組合，以大數據進行演算分析為保戶提供量身訂做、最佳的投資組合建議，降低風險同時兼顧穩健收益。

它會先進行風險診斷，針對投資組合進行波動率、匯率、股債配置、年化配息率、單一投資市場配置等五大風險面向偵測，提醒保戶注意匯率或投資過於集中等風險。接著依序進行：需求分析、智能演算、投組展望等三步驟，協助保戶找出最適合的資產配置。

法巴人壽指出，專人提供客製化分析投資標的與建議，過去為投資大戶專屬權益，PAI智能理財提供一般保戶頂級尊榮的服務，人人都可以當大戶。

除了連結投資帳戶或目標到期基金等單一投資目的的投資型保單不適用外，所有連結到各基金標的的投資型保單，都可以免費使用。

保戶只要註冊成為巴黎線上客戶服務系統的會員，透過手機或電腦，即可隨時隨地享受安全、即時的線上個人化智能服務。

PAI智能理財採用人機協作方式，依照客戶的風險屬性，分成高報酬、低波動、平衡型綜合評分型三種投組選取方式，再經由智能演算出投資組合建議或自主決定配置方式，保戶保有調整配置及基金選取的樂趣，擁有高度自主權。

倘若市場有變動，PAI智能理財會根據市場狀況與數據，定期更新基金淨值、投報率、波動率、夏普值和相關係數等最新投資市場訊息，重新演算模型並更新投組建議。

至於智能投組的基金配置檔數，按照市場狀況與風險分散程度決定，通常會配置五到六檔不同投資市場的基金。

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