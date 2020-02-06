台壽攜手公勝保經 推分期繳美元保障型保單

公勝保經今（6）日表示，瞄準廣大家庭保障與資產傳承市場商機，推出台灣人壽美傳勝美元利率變動型終身壽險（簡稱「美傳勝」），希望在2020年台灣壽險業從儲蓄型商品到保障型商品的轉型過程中引領風潮，贏得先機。

公勝保經致力推動保障型商品，2019年與台灣人壽強強聯手，共同推動分期繳保障型美元保單，合作開發台灣人壽美利勝美元利率變動型終身壽險（簡稱「美利勝」），初試啼聲便創下銷售佳績。

公勝保經戰略長李正偉表示，國人壽險保障不足問題沉痾已久，保障型商品一直有它的市場商機，只要能設計出多元特色，讓保障成分更加值的商品就能吸引保戶目光。

以2月台灣人壽與公勝保經合作的第二支商品美傳勝為例，即是延續美利勝的四大商品設計主軸：分期繳、高保障槓桿、美元計價、保險金給付選擇權。

美傳勝將繳費年期間從二年拉長到六年，讓保戶規劃更充足的保額，真正滿足保障的需求；並在繳費期間提供1~6級失能豁免保險費，免除不幸發生失能後的後顧之憂。

公勝保經表示，展望2020年，一方面有武漢肺炎疫情蔓延影響全球股市表現，再者市場也預期年底美國總統大選後，股債將進入修正期，屆時美元資產的保值功能及防禦效果更顯重要。

另外，台幣保單持續面對高避險成本侵蝕保險公司獲利，削弱保險公司推動台幣保單的意願，美元保單仍將是市場主流。

主管機關政策的助力，要求人壽保險必須符合最低死亡保障門檻，也有利於美元保障型商品的市場接受度繼續增溫。