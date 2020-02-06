壓歲錢理財 台新銀行推三分法

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今（6）日表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，可採用「三分法」進行理財規畫。

一、開設銀行帳戶讓孩子學習儲蓄。

二、參加各銀行推出之存款專案以教育孩子複利的概念。

三、將部分資金投入理財活動以了解獲利與風險的概念。

史筱平特別推薦台新銀行近期針對YBO（Young Banker Officer）兒童會員推出的YBO 2全其美方案，2月27日前，YBO會員以定期定額新申購限定優惠基金，可享不限申購筆數手續費終生兩折優惠。

父母為孩子建立理財觀念時，可依照他們的成長階段，逐步進行機會教育，史筱平舉例說明，新手爸媽的孩子年紀還小，可先幫孩子開立獨立帳戶，從小培養儲蓄、記帳的觀念。

當孩子逐漸長大到國中階段，可一同討論定存、投資等理財方式，讓孩子了解定存的複利觀念及簡單理財商品等工具。

此外，也可利用台新銀行創新推出的家庭會員結合兒童會員，協助全家人進行理財與傳承需求規畫。

父母幫孩子開立YBO兒童帳戶後，可將壓歲錢存入帳戶或進行理財規畫。

若是定期定額投資購買基金，史筱平建議選擇有手續折扣之銀行，讓資金發揮更大的效益，協助累積未來教育基金。

台新銀行打造家庭會員結合兒童帳戶機制，針對全家人的各生涯階段打造個人化資產配置建議，同時也協助父母親培養孩子理財觀念。

這樣的用心於2019年獲得多項國內外大獎肯定，包括The Digital Banker的最佳下一世代服務推薦獎、The Asset的最佳下一世代財富管理經理人獎、國家品牌玉山獎的最佳產品獎…等等，是客戶最佳的智慧好夥伴。