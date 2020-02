元大ESG ETF 奪國際大獎

元大投信捷報連連,最新獲得國際知名-亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)大獎肯定,在2020 Best of the Best Awards中獲得「台灣最佳ETF管理公司」,以及以元大臺灣ESG永續ETF(00850)獲得「台灣年度最佳新基金」。累計元大投信獲得亞洲資產管理雜誌共11度肯定為最佳ETF管理公司,紀錄輝煌。

元大投信以台灣為本,放眼國際,關注國際潮流,致力於提供國人多元理財的元件和全方位理財服務為目標。多年來一步一腳印,開啟國內ETF資產元件橫跨股票、債券、商品、外匯,並能進行多空方向操作,改變台灣資產管理業的地貌和天際線。

元大投信ETF更頻頻創新,管理技術和投資經驗備受肯定,其ETF管理經驗並獲得泰國、馬來西亞、香港等亞洲同業邀請擔任顧問;獲得眾多獎項肯定,也在台灣市場受到投資人青睞。

據投信投顧公會與期貨公會資料,去年12月,國內ETF受益人已突破90萬,其中,元大投信達到60萬,占比逾66%。

元大投信研究和業務團隊優異,去年曾以元大MSCI中國A股國際通ETF,獲得「台灣年度最佳新基金」獎項肯定。此次再以元大臺灣ESG永續ETF獲得「台灣年度最佳新基金」大獎。

元大臺灣ESG永續ETF基金是國內首檔完整訴求E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)的ETF產品,緊扣國際機構法人、退休基金的投資準則,開創台股投資新紀元;2019年8月掛牌以來,規模和人數雙雙高成長,潛力吸引關注。