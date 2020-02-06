元大ESG ETF 奪國際大獎

元大投信捷報連連，最新獲得國際知名-亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）大獎肯定，在2020 Best of the Best Awards中獲得「台灣最佳ETF管理公司」，以及以元大臺灣ESG永續ETF（00850）獲得「台灣年度最佳新基金」。累計元大投信獲得亞洲資產管理雜誌共11度肯定為最佳ETF管理公司，紀錄輝煌。

元大投信以台灣為本，放眼國際，關注國際潮流，致力於提供國人多元理財的元件和全方位理財服務為目標。多年來一步一腳印，開啟國內ETF資產元件橫跨股票、債券、商品、外匯，並能進行多空方向操作，改變台灣資產管理業的地貌和天際線。

元大投信ETF更頻頻創新，管理技術和投資經驗備受肯定，其ETF管理經驗並獲得泰國、馬來西亞、香港等亞洲同業邀請擔任顧問；獲得眾多獎項肯定，也在台灣市場受到投資人青睞。

據投信投顧公會與期貨公會資料，去年12月，國內ETF受益人已突破90萬，其中，元大投信達到60萬，占比逾66%。

元大投信研究和業務團隊優異，去年曾以元大MSCI中國A股國際通ETF，獲得「台灣年度最佳新基金」獎項肯定。此次再以元大臺灣ESG永續ETF獲得「台灣年度最佳新基金」大獎。

元大臺灣ESG永續ETF基金是國內首檔完整訴求E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）的ETF產品，緊扣國際機構法人、退休基金的投資準則，開創台股投資新紀元；2019年8月掛牌以來，規模和人數雙雙高成長，潛力吸引關注。