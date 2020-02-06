茶飲雙雄六角、雅茗-KY股價走高 美食-KY跌深反彈

受武漢肺炎疫情影響，觀光股為重災區，惟隨著台股止穩反彈，觀光股也逐漸走出陰霾。今（6）日反彈行情由茶飲股擔綱，在買盤追捧下，六角（2732）盤中股價震盪走高、來到178元，漲幅逾5％，雅茗-KY也在買盤逢低進場推升下，來到67.5元，漲幅逾4%。

另外，本波股價受創甚深的美食-KY低檔也有買盤撐腰，推升盤中股價來到98.1元，漲幅2.7%。

從上市觀光類股指數來看，農曆年後在肺炎疫情升溫衝擊下，一度下殺來到84.04點，為2009年3月以來低點，不過，隨著抗疫新藥「瑞德西韋」啟動臨床試驗，市場對疫情的漫延逐漸走出悲觀氛圍，觀光類股指數也出現止穩跡象，今日盤中類股指數來到87.61點，漲幅0.9%。

國內兩檔茶飲股今年開春以來布局腳步積極，包括六角垂直整合，砸下3.6億元併上游粉圓廠，雅茗-KY則與大陸逾百所大學院校已有布局的團膳企業攜手，成立合資公司，搶攻校園商機。

法人表示，武漢肺炎對六角營運衝擊不大，預估對單月營收影響數在200萬人民幣以內，此外，六角在1月底宣布併購國內最大粉圓製造廠天恩90%股權，預計3月開始會帶來營收貢獻，由於天恩的產能及價格都具有競爭力，且毛利率跟營業利益率並沒有比六角差，看好今年對六角營收、獲利的貢獻。