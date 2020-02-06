黃文清：台股有望重返季線 布局業績成長股
台新投顧副總黃文清表示，台股2月行情受到武漢肺炎疫情的影響，指數從開紅盤日開始，一度急速下墜約千點，但在半年線以下獲得支撐後，盤勢開始反彈，預期2月在震盪中，指數有望重返季線，再視疫情的變化，呈震盪整理、再回穩的格局。
操作策略方面，可以留意的是近期短線急殺，但下半年旺季效應可期的族群，尤其是中國未來將提振經濟，將加速基礎建設、例如5G等領域，可望有相關措施出爐，因此，相關受惠的族群就可逐步逢低來布局。
看好族群上，首先，是散熱、PA等5G股；其次，是今年需求將爆發的mini LED；再者，則是受惠TESLA今年產量有望年增四成，受惠的電動車相關供應鏈。
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