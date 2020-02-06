台企銀百萬元貸款 助企業度過防疫困境

新型冠狀病毒疫情持續延燒，影響台灣企業在進出貨及相關收款進度發生延遲，衝擊日常營運與資金調度，台灣企銀對本國小微企業及有營業事實之小農、小漁等自然人提供「小微＋新創．活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」兩項簡便優惠專案，申貸金額100萬元以內者得免提供連保人，以協助受疫情影響之本國企業渡過困境。

台灣企銀表示，截至2019年12月底止，辦理中小企業放款戶數為3萬3,897戶，市占位居全體銀行第一，支持在地企業成果豐碩。

台灣企銀表示，為使本國企業經營無後顧之憂，企業主與員工能全力同心防疫，客戶如需協助，可利用該行全國125個營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」或電洽諮詢專線（02）2357-7171。