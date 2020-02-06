新台幣重返29字頭 哈日族忍三天日圓換匯3萬多600元

台北股、匯市今（6）日早盤持續走揚，新台幣早盤一舉升破30元整數關卡，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價也見到0.2764元，創半個月來新低，若與2月3日高價0.2821元相較，現在換新台幣3萬元，差三天就多換2193日圓，相當於新台幣606元。

受到美股道瓊指數大漲483點激勵，台股今日開盤後加權股價指數漲幅逐漸擴大，隨後漲幅擴大逾百點。

新台幣表現更是可圈可點，早盤以30.15元、升值0.2分開出後，隨著台股大漲，亞幣走揚，新台幣也升破30元整數關卡，一度來到29.98元，升值1.72角。

由於新台幣狂升，日圓又走弱，使得日圓兌新台幣換匯價創半個月新低，台銀今日日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2764元。

若與2月3日近期高點的0.2821元價位相較，當時換新台幣3萬元，只能得到日圓現鈔10萬6345日圓，現在則可以換得10萬8,538日圓現鈔；哈日族等個三天，就可多得2,193日圓，折合新台幣約為606元。