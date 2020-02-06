渣打銀看純網銀：未來雖以年輕為主 但不限年輕人

渣打銀今（6）日指出，所成立的渣打創投（SC Ventures）將持續觀察台灣市場，透過退休調查尋找台灣金融業服務痛點缺口，並協助提升中小企業金融服務，尋找其中可投資的新金融科技團隊。

渣打集團創投部門全球主管Alex Manson今日在台灣分享渣打創投投資經驗，為渣打創投在台灣投資鋪路。

由於渣打銀參與台灣純網銀之一LINE BANK的投資，Alex Manson今日指出，過去台灣的銀行雖多、但沒有非常願意接受創新，但現在有新成員加入金融體系後，未來目標族群「以年輕為主、但不限於年輕人」，觀察台灣相當願意接受新數位科技發展，與過去台灣的銀行家數雖多、但創新態度不高相比，看得出政府願意開始打造創新環境。

而對台灣政府願意釋放出三張純網銀執照，Alex Manson認為，這凸顯其謹守保守中仍願意嘗試新的金融科技發展。

Alex Manson指出，渣打創投在台灣雖然還未展開投資，但希望未來可以近似能有投資，他看好台灣金融科技市場發展有三大優勢值得投資，包括人才環境優秀、法規符合金融科技市場發展預期標準、金融科技發展符合台灣目前市場需求。

在人才環境下，Alex Manson認為，台灣一年至少可以產出1萬名的電腦工程師，並來自很好的學校教育背景。Alex Manson說，未來10年到20年金融業發展，人才將是關鍵技術，未來要加入金融業的人才必須要擁有IT技術，才能涉獵到區塊鏈、數據科技發展。

法規環境部分，雖然政府不願意做所有事情，但看得出政府有意願了解新趨勢發展、願意放寬空間嘗試。比較國際政府，新加坡、英國在金融科技發展法規鬆綁意願較高，台灣政府則是建設性態度，但Alex Manson認為，能符合這樣的標準政府也不多了。

另外，Alex Manson認為，金融科技發展符合台灣目前市場需求。未來將在台灣啟動民眾退休調查，以了解民眾期許金融業可以提供的退休服務，以及了解中小企業需要的金融服務，據其了解，中小企業成長必須需要跨國企業充足內部資源協物，例如海外物流、保險、會計等。

渣打創投共有三大主軸，其中創投基金預計要在全球市場投入約1億美元資金，鎖定具有發展前瞻性技術、且與銀行業務相符合的金融科技投資。