防疫大作戰！投信業喊卡活動 員工防疫照顧假比福利

武漢肺炎持續在全球蔓延，投信業近日展開防疫大作戰，包括安聯、國泰、富邦、中國信託、先機等緊急取消近日記者會、說明會等活動，景順投信也正在考慮中；至於防疫照顧假，據調查，大型公司都是給假、不給薪，但有部分外商投信研議員工在家工作（work from home）的可行性，如此則不影響薪資。

中央流行疫情指揮中心2日宣布，高中職以下學校開學日延後二周；但為防止小學以下兒童在家無人照顧，勞動部同步推出防疫照顧假，讓學童的父母其中之一可以在11至24日期間請「防疫照顧假」，但給薪與否交由業者決定。

新政策讓公、私部門人資動起來。人事行政局今（5）日宣布公務員可請14天防疫照顧假，期間不給薪、不影響考績；向來對投資市場變化相當敏感的投信業者，動作更是快，早已擬定辦法。

金控公司旗下投信公司皆遵循母公司規定，以中國信託投信為例，中信金控表示，因應政府機關防疫措施，已擬定金控含旗下子公司防疫假及防疫照顧假，針對員工本人確診者、有與確診病例接觸者或過去 14 日內， 有至中央流行疫情指揮中心公布之一、二級疫區旅遊但無症狀者等，以上三種具高度傳染風險情況，自事實發生當日起，檢附相關證明，給予為期 14 日有給薪的「防疫假」。另外，配合主管機關延後高中（含）以下之開學日，員工如有照顧12歲（含） 以下子女的需求，得申請共計 14 日「防疫照顧假」，於請假期間不給薪。

國泰、富邦、群益等本國一線投信公司亦均表示，如員工請休「防疫照顧假」，給假、不給薪。外商投信方面，瀚亞投信表示，給假、不給薪，但正在研擬在家工作的可行性；柏瑞投信則表示，公司原本即提供員工一年14天全薪家庭照顧假，此次防疫照顧假可計入家庭照顧假申請，為有薪假。另一家不願具名的美系投信公司表示，公司是給假、不給薪，但如員工的工作性質評估可在家工作，則會給薪。

相對於多數製造業，金融業普遍員工福利較佳，不少從業人員在勞動部宣布之後，已速速向公司提供休假需求，例如投信業龍頭元大投信已陸續收到員工申請。據調查，截至目前，投信公司收到的「防疫照顧假」，休假天數少則一天，多則七天，研判可能是父母雙方各負擔一半照顧時間。例如投信業龍頭元大投信已陸續收到員工申請。

投信業者對外公開活動方面，安聯、國泰、富邦、中國信託、先機等緊急取消原訂2月舉行的記者會、說明會等活動，景順投信也正在考慮中。安聯投信原訂明（6）日舉行記者會倡議退休金準備的重要性，並宣布與創作歌手張震嶽首度跨界與安聯投信合作改編國民歌曲《愛我別走》，透過歌曲傳唱，提醒社會大眾「退休準備好 下一代更好」的重要性。