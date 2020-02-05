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實物給付保單賣不動 2019年首見保費下滑3%

2020-02-05 18:56經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金管會2015年開放實物給付型保單，可以讓理賠不只限於現金，亦包括醫療、護理、長期照顧、健康管理、老年安養、殯葬等六大項，甚至在國外具有預購可抗通膨的優點，但是國人接受度低，因此2016年正式上路後銷售情況不見理想，金管會最新公布2019年初年度保費收入僅約3,846萬元，甚至較前一年同期的3,961萬元減少3%，已首見出現下滑。銷售前三名公司除了國壽勉強維持成長與第一名外，其餘二、三名保費都較前年幾乎腰斬。

金管會表示，目前已核准及備查六家壽險公司，共16張實物給付型保單，該類商品2019年新契約銷售件數為18萬1,775件，較前一年同期的15萬1,860件，件數增加19%，但是保費收入卻衰退，初年度保費收入僅約3,846萬元，較2018年的3,961萬元減少3%。2018年時保費仍有年成長23％的水準。

金管會並公布2019年實物給付型保單初年度保費收入前三名保險公司依序為國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽。國壽2019年銷售2,800萬，較前一年賣2,200多萬元，仍維持年成長27%，主要因為國壽賣最好的旅平險附加海外醫療專機運送外，去年還首創與長照機構「中化銀髮事業」合作，針對15歲～45歲青壯年族群，設計實物給付型個人長照保單，可依自身需求自由選擇長照服務或保險金

不過第二名的富邦人壽2019年實物給付險只賣500多萬元，較前一年的900多萬元，減少44%；而台灣人壽去年只賣300多萬元，亦較前一年賣600多萬元衰退一半。保險局官員表示，衰退的原因主要是這二家銷售金額很小、件數少，差一點件數金額就差很多，而且每家公司行銷策略也不一樣。不過金管會將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。

隨著我國老年與少子化社會來臨，據衛福部長照需求調查結果報告指出，目前有長照需求人數為61.8萬人，預估於2026年將提升至77.1萬人。政府自2015年7月開始開放新型態的「實物給付型」保單後，讓理賠不再只限於現金，也可以是服務或物品，給付項目包括醫療、護理、長期照顧、健康管理、老年安養及殯葬等六類服務，打破傳統習慣，讓給付方式更具彈性，第一張實物給付型保單則於2016年四月核准。更能回應老年化、少子化社會的需求。

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