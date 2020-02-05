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運動享折扣保單大賣 國壽獨占市場七成

2020-02-05 18:30經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

國人健康意識抬頭，透過自主健康管理可享保費優惠的外溢保單也繳出亮眼成績。金管會保險局最新公布，2019年8家壽險公司共計銷售逾6萬件外溢保單，不僅件數成長4.6倍，保費收入更達到8.16億元，成長8.23倍，其中已建立「外溢保單第一品牌」的國泰人壽，光一家保費收入就有5.7億元，占整體市場比重將近七成，獨占鰲頭、高居第一名。南山、新壽成長幅度亦驚人。

這幾年促進健康效果的外溢保單越來越多， 只要健檢數據達標，或運動量符合規定，保戶不但能賺到健康，享有保費優惠，各家紛紛推出各種結合運動裝置、健康檢查或是控制血糖的糖尿病弱體外溢保單等等，新商品種類愈來愈多元。金管會表示。目前已核准及備查8家壽險公司共28張具外溢效果之保險商品，2019年新契約銷售件數為60,117件，較2018年的10,645件增加464%，初年度保費收入約新臺幣8億1,646萬元，相較前一年不到9,000萬元，增加823%。

從個別公司表現來看，國泰人壽2019年銷售5.7億元，穩居冠軍，相較2018年銷售僅5800萬元，成長高達882%，國壽外溢保單主打年輕健走族群，並結合重大傷病保障與美元，促進健康增額與資產保障，結合蘋果iphone手機專案搶占許多年輕人目光；第二、第三名為南山人壽、新光人壽，成長幅度也相當可觀，南山人壽去年10月底針對糖尿病友推出的專屬保單，第三保單年度開始有機會享有最高10%的保費折減，短短三個月賣出萬件，全年締造1.4萬件，年增率亦有5倍之多；而新壽成長率最高，去年9月推出上健身房運動就可省保費，搭配健身房方案，亦在一年內衝出8800萬元佳績，較前一年僅賣80萬元，成長相當可觀。

金管會初步將外溢保單分為三大類，其中2019年以運動習慣折減保費或增加保額的外溢保單有16張商品為主流，新商品比前一年大增11張，因此讓去年新契約件數衝高到2萬9172件，初年度保費收入達6.66億元，較並前一年的2,237件、4,944萬元，呈現飛躍成長；其次以體況數值折健保費或增加保額的外溢保單有10張，這部份以健檢型或是弱體保單為主，2019年新契約件數超過3萬件，較前一年8,400件，亦大增逾2萬件、257%；這部份初年度保費收入也有1.6億元，較前一年的3,864萬元，亦成長314%。

保單保費

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