綠能產業再攻一城 華銀主辦天衝能源43億元聯貸案

天衝能源股份有限公司為充實太陽能電廠開發及建置所需資金，委由華南銀行統籌主辦新台幣43億元聯貸案，於今（5）日由華南銀行董事長張雲鵬與中興電工暨天衝能源董事長江義福及七家參貸銀行代表共同簽署聯貸合約。該聯貸案由華南銀行統籌主辦，永豐銀行、凱基銀行、合作金庫共同主辦，其他參貸銀行團成員包括第一銀行、上海銀行、新光銀行及安泰銀行。

天衝能源於去年8月取得台糖建置太陽能光電發電設施標案以及20年經營合約，場址位於台南七股地區，土地面積約96公頃，為裝置容量達98MW的地面型太陽能電廠，預計2021年上半年度正式商轉，未來每年可發電1.4億度，約可提供4萬戶家庭一年的用電量，也可做為鄰近南部科學園區各大廠商對於再生能源需求的解決方案。

天衝能源擁有堅強開發及技術背景的股東成員，並組成精實的菁英團隊執行本電廠的規劃，已取得籌設許可。本案推出後獲得金融機構熱烈參與，於短時間內即籌組完成，顯見聯貸銀行團除對本次投資開發計畫高度肯定與支持外，亦代表銀行團對綠能科技之未來發展深具信心。

華南銀行身為泛公股銀行的一員，積極響應政府綠能科技產業政策，致力發展綠色金融服務，不僅分別與桃園、新竹、台中、台南及雲林等縣市政府簽訂MOU，提供優惠之綠能產業專案貸款，以協助當地公司法人購(建)置太陽光電設備，並透過「綠能產業融資平台」，引介與華銀合作之優質上市系統商，提供完善之太陽光電設備建置服務，協助政府推動能源轉型目標，攜手打造低碳永續家園。