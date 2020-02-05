親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

防疫大作戰 兆豐銀祭三大類民眾可緩繳卡費措施

2020-02-05 15:46聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

武漢防疫大作戰，兆豐銀行為善盡企業社會責任，繼提供7天有薪防疫照顧假後，即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務，凡1.投入第一線救護的醫療人員、2.確診遭隔離患者、以及3.因疫情遭滯留無法回台者，只要致電兆豐銀行客服中心，便可申請信用卡卡費延後繳款3個月的服務。

至於受疫情影響而無法按期繳交卡費者，目前包括兆豐、富邦、台新、元大皆提供當期款項可延至下期繳交之服務，包括已產生之違約金、循環利息等費用，都將同步減免，一同為防疫盡一份心力，與民眾共同度過非常時期。

除了祭出長達3個月的卡費延遲繳款措施，兆豐銀行也鼓勵民眾可多加利用電子帳單，環保減碳之餘，更無須親自出門繳費，避免群聚感染的風險，在家就能隨時線上輕鬆繳款，且3月底前申辦電子帳單還可抽Gogoro、iPhone 11、掃地機器人與氣炸鍋，諸多兆豐明星商品包括「e秒刷鈦金卡」、「利多御璽卡」及「統一獅聯名卡」等指定信用卡更可享申辦電子帳單免年費優惠，一舉兩得。

此外，兆豐銀行旗下網購神卡「e秒刷鈦金卡」也提供網購最高4%回饋優惠，讓民眾輕鬆宅在家，也能隨時隨地享受購物樂趣！甚至血拚完想吃美食，兆豐也提供外送平台刷卡優惠，包括foodpanda、UberEats，只要刷兆豐卡，最高可獲得53%回饋，讓民眾在家就能動手指輕鬆購物吃美食。防疫非常時期，兆豐銀行將盡最大心力，照顧員工、也保障全體卡友權益，與大家並肩挺過武漢疫情。

兆豐銀行即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務，凡1.投入...
兆豐銀行即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務，凡1.投入第一線救護的醫療人員、2.確診遭隔離患者、以及3.因疫情遭滯留無法回台者，只要致電兆豐銀行客服中心，便可申請信用卡卡費延後繳款3個月的服務。圖／兆豐銀行提供
分享

兆豐銀行信用卡武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎防疫嚴峻 嘉義長庚醫院即日起關閉室內...

響應「防疫照顧假」 樂天市場開放同仁全薪居家...

武漢肺炎／鑽石公主號台北趴趴走 指揮中心有入...

影／美國開發新冠病毒藥物專利 被武漢病毒所搶...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

揪人來存款 養大自己的錢

2020-02-05 14:52

市場生機旺 消費卡健康

2020-02-05 14:50

延續昨天氣勢 台幣反彈上揚

2020-02-05 14:33

新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

2020-02-05 10:43

武漢肺炎疫情影響嚴重 瑞銀降全球Q1經濟成長

2020-02-05 00:28

黑天鵝、灰天鵝、綠天鵝 央行教你不一樣的生物課

2020-02-05 00:28

國銀因應疫情 三措施

2020-02-05 00:28

國銀大陸曝險比重 降至歷史新低

2020-02-04 23:59

疫情衝擊？ 台資銀陸據點業務 影響有限

2020-02-04 23:59

開發金總座王銘陽 下月退休

2020-02-04 23:54

熱錢湧 台幣強升1.25角

2020-02-04 23:52

開發金總座接棒人選 可能對外覓才

2020-02-04 23:49

杜絕保單亂賣 金管會祭四大管控

2020-02-04 23:36

勸誘客戶借款買保險 最高罰1,200萬

2020-02-04 23:33

策略行銷／胡亦嘉 做大台灣版支付寶

2020-02-04 23:19

國銀台幹13人留守武漢 台企銀有一人搭包機回台

2020-02-04 17:55

寒流農損⋯17名農漁民投保氣象保單 174.5萬元入帳了

2020-02-04 16:11

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52
看更多

熱門文章

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

聯發科 傳遭OPPO挖牆角

2020-02-04 23:54

大陸再封三城 經濟部：持續歡迎台商回流

2020-02-04 20:32

手機重鎮淪陷 鴻海拚不斷鏈

2020-02-05 01:08

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

大陸LED「染疫」 台廠迎轉單

2020-02-05 01:16

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16

鄭州半封城 鴻海喊話 陸廠復工不變

2020-02-05 00:04

鄭州半封城？鴻海集團聲明：2月10日復工目標不變

2020-02-04 19:06

杜絕保單亂賣 金管會祭四大管控

2020-02-04 23:36

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

2020-02-05 10:43

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52

土銀6員工留守武漢 備妥口罩待14日開工

2020-02-04 16:43

財部抗疫紓困 擬祭貸款延期方案

2020-02-04 23:36

千萬富翁是你嗎？11-12月發票開出13張特別獎

2020-02-05 10:37

黑天鵝、灰天鵝、綠天鵝 央行教你不一樣的生物課

2020-02-05 00:28

經濟數據優於預期 美債、德債殖利率反彈

2020-02-05 09:26

第二波5G競標…先禮後兵

2020-02-04 23:33

國銀大陸曝險比重 降至歷史新低

2020-02-04 23:59

中鋼大變革 月盤季盤並存

2020-02-05 00:52

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54

觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

2020-02-04 19:08

黑天鵝、綠天鵝、灰天鵝分不清？央行教你這樣看

2020-02-04 19:01

國銀台幹13人留守武漢 台企銀有一人搭包機回台

2020-02-04 17:55

英業達今年高階電競機種增溫 筆電業務雙位數增長

2020-02-05 08:43

台達電 赴美空調展搶單

2020-02-04 23:39

中鋼將開漲盤 一年來首見

2020-02-04 23:33

開發金總座王銘陽 下月退休

2020-02-04 23:54

王銘陽發信給同仁 點名近40年拍檔郭瑜玲不會同進退

2020-02-04 18:00

業務員推薦客戶借錢買保險 金管會有條件放寬

2020-02-04 19:18

特斯拉股價飆漲 概念股和大智伸科走堅

2020-02-05 10:36

武漢肺炎疫情影響嚴重 瑞銀降全球Q1經濟成長

2020-02-05 00:28

武漢肺炎疫情衝擊擴大 高速公路服務區業績也受影響

2020-02-04 19:02

柯拔希信心喊話：今年機械設備出口看增10％

2020-02-04 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top