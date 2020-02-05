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南山人壽推「減齡大PK」 冠軍兩周減齡631歲

2020-02-05 14:59經濟日報 記者葉憶如／即時報導

南山人壽去年底推出「BAM活力洋溢App」，鼓勵民眾養成良好運動習慣；南山人壽亦重視員工健康，近期舉辦內勤「減齡大PK」，共吸引960人參賽，競賽結果已出爐，由「業務通路功能」以兩周合計減齡631歲5個月拿下冠軍；另也舉辦內勤健走競賽，500人參賽六周合計健走總步數達1.2億步。

南山人壽透過兩波「樂活內勤BAM競賽」的舉辦，讓公司上下都動起來，員工也一起變健康、變年輕。值得注意的是，不少民眾過完年有運動減重需求，南山人壽提醒，不妨透過下載「BAM活力洋溢App」，全家大小一起攜手規律做運動，且為因應近期武漢肺炎疫情，建議民眾儘量選擇在空曠的戶外運動。

為了推廣健康樂活概念、達成健康減齡的目標，南山人壽舉辦「功能減齡大PK」，由公司內部按組織業務區分的八大功能分別組成隊伍，扣除地區行政未參賽外，其他七隊進行為期兩周的BAM減齡競賽，最後加總功能主管及功能內減齡成果最好的99位員工減齡成果，進行排名。

比賽結果由「業務通路功能」以兩周合計減齡631 歲5個月奪冠；亞軍為「產品發展暨精算功能」，兩周減齡成果為382歲9個月；排名季軍的投資功能，減齡成果則為304歲11個月。其中業務通路榮登南山最年輕功能，以BAM一周最多減齡五歲來看，業務通路參賽100人當中，就有多達12人一周減齡都達五歲。

南山人壽業務通路資深副總范文偉表示，他每天至少走1萬5000步，經常下班後去河濱公園走路，搭捷運也會提早一兩站下車，走了一個半月，體重減了1.5公斤，晚上也睡得更好。

南山人壽產品發展暨精算功能副總陳維新則說，以前自己沒有持續規律運動習慣，下載「BAM活力洋溢App」後驅策自己每天都要運動，否則沒有達標減齡成果就會掉下來，透過「BAM活力洋溢App」規律運動後，自己健檢相關指數也明顯獲得改善。

南山人壽關心員工健康，除了內勤「減齡大PK」，另舉辦樂活齊步走健走競賽，其中，內勤健走競賽500人參賽六周合計健走總步數達1.2億步。而所有參賽部門中，保資品控小組六周合計1698萬步拿下冠軍，電話客服中心則以1545萬步居第二名。至於個人組健走王，為秘書室的黃信凱經理，長年都有運動習慣，六周下來累計共走了107萬1673步，平均一天走2萬5516 步，成績傲人，奪下南山人壽健走王寶座。

除了揪團競賽健走減齡，南山人壽也致力打造健康職場，除了總公司金融中心一樓設有健身房鼓勵員工多運動外，每一層樓在公共區域或辦公室內還設有血壓計提供同仁自行量測血壓、掌握自身身體狀況，除了BAM競賽期間之外，亦有同仁自行組成運動社團，每周自主揪團運動，帶動樂活健康氛圍。

南山人壽也提醒，「BAM活力洋溢App」是透過五大健康指標(步數、動態卡路里、BMI、靜止心率、睡眠時數)，每週估算出生理年齡及減齡成果，鼓勵民眾養成良好運動習慣，維持健康體況，擴大民眾自主健康管理。

隨著嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情持續擴大，南山人壽提醒民眾，外出運動可到空曠的戶外區域進行，平時應儘量減少到人多擁擠的場所，到人多擁擠處可戴一般外科口罩防護，且要勤洗手、注意個人衛生。南山人壽也持續關注疫情的發展，並提供24小時無休的電話服務，只要撥打免付費專線0800-020-060，客服人員就會即時提供協助。

南山人壽

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